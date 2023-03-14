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Konser geliri felaketin mağdurlarına

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#Gazapizm#Ceza#Göksel
Konser geliri felaketin mağdurlarına
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:29

RAP müziğin sevilen ismi Gazapizm, 16 Mart’ta Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşuyor.

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Şarkıcı, “BKM ile gerçekleştirmeyi planladığımız ‘Gazapizm Senfoni İstanbul 2023’ konserimizin tüm gelirini deprem bölgesindeki çalışmalara aktaracağız” açıklamasını yaptı.

150 kişilik dev bir orkestranın eşlik edeceği rap’çi, sahnesinde Ceza, Göksel ve Haluk Levent’i de konuk edecek. Konserin bilet geliri, Köy Okulları Değişim Ağı’na (KODA) bağışlanacak.

Yaraları saracağız

Gazapizm’in konserine destek veren Göksel, 15 Mart’ta da depremzedeler için sahnede olacağını duyurdu: “Büyük bir kederin ortağıyız. Şimdi ise hiçbir şeyi unutmadan hep birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Müziğin iyileştirici gücünü kullanarak yardımı ve birlikteliği sürdürülebilir kılmak için 15 Mart Çarşamba akşamı Dada Salon Kabarett sahnesindeyiz. Konserimizin bilet gelirini depremin açtığı yaraları sarmak için paylaşıyoruz.”

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Konser geliri felaketin mağdurlarına

Bilet alıp destek olun

Derya Uluğ da afetzedeler yararına sahneye çıkıyor. Şarkıcı, 21 Mart’ta İzmir’de konser verecek. Gecenin geliri, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına aktarılacak. Uluğ, sevenlerine şöyle seslendi: “21 Mart’ta İzmir’de çok özel bir konsere çıkıyoruz. Elde edilecek gelir İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Bir Kira Bir Yuva kampanyası ile konteyner kentlerde süren yaşamları iyileştirmek için kullanılacak. Gelmeseniz bile bir biletle destek olabilirsiniz. Elini taşın altına koyan herkese minnettarım.”

Konser geliri felaketin mağdurlarına

 

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#Gazapizm#Ceza#Göksel

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