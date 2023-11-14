Tülin Şahin'den hem doğaya hem eğitime destek

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Tülin Şahin, 2018 yılından bu yana sürdürülebilir iyilik alışverişi platformu Givin üzerinden eşyalarını paylaşıyor. Ünlü manken, bugüne dek paylaştığı ürünlerin geliriyle bin gencin aylık eğitim bursuna denk gelen bütçe oluşmasını sağladı ve aynı zamanda yeniden kullanım sayesinde 3 milyon litreden fazla su tasarrufu sağladı.

Şahin, şimdiye kadarki paylaşımlarının geliriyle genç kızların eğitim bursuna, SMA’lı çocukların tedavisine, deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelere ve çocukların Anıtkabir ziyareti gibi projelere de katkıda bulundu.



Tülin Şahin’in paylaştığı ürünler arasında özel tasarım abiye elbiseler, çekimlerde ve sunumlarda sadece birkaç saat kullanılmış kaliteli ve marka ürünler bulunuyor.

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Bugüne kadar binin üzerinde ürün paylaşan Şahin, sürdürülebilirliği ve eğitimi desteklemenin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Her birimiz küçük de olsa bir şeyler yapabiliriz. Fazla eşyalarını paylaşarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunan herkes, gelecek nesiller için önemli bir fark yaratıyor.”