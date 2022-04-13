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Tülin Şahin: Önceliğim artık kızım!

#Tülin Şahin#Tülin Şahin Bebeği#Siena Leyla
Tülin Şahin: Önceliğim artık kızım

18 yaşından beri Türkiye ve dünyanın dört bir yanında podyum ve kamera karşısına geçen ünlü model Tülin Şahin, anne olduktan sonra hayatındaki önceliklerin değiştiğini anlattı.

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Tülin Şahin, N Alaçatı dergisi için objektif karşısına geçti. 2.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan ünlü model, dünyasının ve önceliğinin kızı olduğunu anlattı. Şahin, “Doğum yaptığımdan itibaren süreci ve sonrası yani şu anı da en doğal akışında yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Tıpkı olması gerektiği gibi. Önceliğim tamamen bana bağlı minik bir bebeğin tüm isteklerine en sağlıklı şekilde yanında olarak cevap verebilmek” diye konuştu.

Tülin Şahin: Önceliğim artık kızım

Tülin Şahin, N Alaçatı dergisine verdiği röportajda hayatındaki önceliğin artık 2.5 yaşındaki kızı Siena Leyla olduğunu söyledi.

HAYATTA HER ŞEY BİR DENGE

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Şahin, “Bir yandan annelik bir yandan çalışma hayatını nasıl yürütüyorsunuz?” sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: “Hayatta her şey bir denge. Organize ve disiplinli çalışırsanız her şeye yetişirsiniz. Tabii sevdiğim işi yapmak da burada çok önemli. Ama şu var ki tam 24 yıldır gerek ülkemde gerekse tüm dünyada sabah erken kalkıp her işime bir amatörün heyecanı bir profesyonelin bilgesi ile giderim.”

Şahin’den eğitime destek 

Katıldığı sosyal sorumluluk etkinlikleriyle de dikkat çeken Tülin Şahin, bu kez Türk Eğitim Vakfı yararına kullanmadığı kıyafetlerini satışa çıkardı. Givin adlı yardım sitesinde satışa çıkan kıyfetlerden elde edilecek gelir, gençlerin eğitiminde kullanılacak.

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