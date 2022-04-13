Survivor'a veda eden isim belli oldu! Ada konseyinde duygusal anlar...

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın elemesinden önce Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dört dokunulmazlıktan üçünü kaybeden ünlüler ve iyi bir istatistik yakalayan gönüllüler bu kez lüks bir villada iftar yemeği ve lunapark oyunu için yarıştı.

Ada şartlarında kritik önem taşıyan ödül oyununda her zaman olduğu gibi ilk etapta kadınlar mücadele etti. Denge ve hızın yer aldığı oyunda ünlüler takımı 8-6 galip geldi. Gecenin yıldızı olan Gizem Memiç çıktığı dört oyunun dördünü de kazandı.

İkinci tur erkekler mücadelesine sahne oldu. Nefes kesen oyunda son etapta Batuhan-Hikmet karşılaşması yaşandı. Batuhan'ın aldığı sayı ile ödül oyununu ünlüler takımı 8-4 kazandı. İki turun sonunda 2-0 oyunu kazanan ünlüler takımı böylece ödül oyunundan faydalanma şansı elde etti.

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ÖNCE YEMEK SONRA LUNAPARK

Lüks villada yemek yiyen ünlü isimler ardından lunapark ve sirke gitti. Eğlenceli anların yaşandığı gecede ünlü isimler günün sonunda ada konseyine gitti.

Dört dokunulmazlığın üçünü kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz eleme potasındaki yerini alırken gönüllüler takımından da Ayşe eleme heyecanı yaşadı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Oylama sonuçlarına göre Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Sonuçlara göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı Gizem oldu.

Son kez söz alan Gizem, "Buraya kadarmış elimden gelen bir şey yok. Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm ama hakkımda hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok." dedi. Arkadaşları ile tek tek vedalaşan Gizem, Merve'ye sarıldığında gözyaşlarına boğuldu.

Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" dedi.

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