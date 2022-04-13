Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor'a veda eden isim belli oldu! Ada konseyinde duygusal anlar...

#Survivor#Survivor Kim Elendi#Survivor Eleme
Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde duygusal anlar...

Survivor'ın 76'ncı bölümünde eleme heyecanı yaşandı. hafta boyunca yapılan dokunulmazlık yarışlarının ardından bir kişi adaya veda etti. Elenen isim ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Konsey öncesi ödül oyununa çıkan yarışmacılar kıyasıya mücade etti. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...

Haberin Devamı

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın elemesinden önce Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dört dokunulmazlıktan üçünü kaybeden ünlüler ve iyi bir istatistik yakalayan gönüllüler bu kez lüks bir villada iftar yemeği ve lunapark oyunu için yarıştı.

Ada şartlarında kritik önem taşıyan ödül oyununda her zaman olduğu gibi ilk etapta kadınlar mücadele etti. Denge ve hızın yer aldığı oyunda ünlüler takımı 8-6 galip geldi. Gecenin yıldızı olan Gizem Memiç çıktığı dört oyunun dördünü de kazandı.

İkinci tur erkekler mücadelesine sahne oldu. Nefes kesen oyunda son etapta Batuhan-Hikmet karşılaşması yaşandı. Batuhan'ın aldığı sayı ile ödül oyununu ünlüler takımı 8-4 kazandı. İki turun sonunda 2-0 oyunu kazanan ünlüler takımı böylece ödül oyunundan faydalanma şansı elde etti.

Haberin Devamı

ÖNCE YEMEK SONRA LUNAPARK

Lüks villada yemek yiyen ünlü isimler ardından lunapark ve sirke gitti. Eğlenceli anların yaşandığı gecede ünlü isimler günün sonunda ada konseyine gitti.

Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde duygusal anlar...

Dört dokunulmazlığın üçünü kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz eleme potasındaki yerini alırken gönüllüler takımından da Ayşe eleme heyecanı yaşadı.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Oylama sonuçlarına göre Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Sonuçlara göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı Gizem oldu.

Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde duygusal anlar...

Son kez söz alan Gizem, "Buraya kadarmış elimden gelen bir şey yok. Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm ama hakkımda hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok." dedi. Arkadaşları ile tek tek vedalaşan Gizem, Merve'ye sarıldığında gözyaşlarına boğuldu.

Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" dedi.

Haberin Devamı

Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde duygusal anlar...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor#Survivor Kim Elendi#Survivor Eleme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme