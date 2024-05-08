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Tanyeli son sağlık durumunu anlattı: 47 kiloya düştüm

Güncelleme Tarihi:

#Tanyeli#İlker Sünneli#Pankreas Kanseri
Tanyeli son sağlık durumunu anlattı: 47 kiloya düştüm
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 09:10

Tanyeli ile eşi İlker Sünneli önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

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Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ünlü isim, 47 kiloya düştüğünü söyledi:

“Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir. 10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim. Hava almak istedim. Akşam ödül törenine gideceğim o yüzden alışveriş yaptım. Kalabalıkta durmamaya gayret ediyorum. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım.”

Tanyeli son sağlık durumunu anlattı: 47 kiloya düştüm

Tanyeli, “Şu an sağlık durumunuz nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Çözüm odaklıyım. Mücadelemi iyi yapıyorum. Tedaviler çok gelişmiş, iyi doktorlarım var. İyi haberler vermek isterim size... Sağ olsun eşim beni hiç yalnız bırakmıyor.”

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#Tanyeli#İlker Sünneli#Pankreas Kanseri

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