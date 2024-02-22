Tanyeli'nin tedavisi için kaç para toplandı? "O rakama ‘oh’ derdim"

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Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, hastalığı öncesinde dans eğitmenliği yaptığı akademiye sitem etti. “Aramızda Kalmasın”a konuk olan eski oryantal, kansere yakalanınca işten atıldığını söyledi:

“İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. ‘Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz’ dediler. Çok kibarlardı ama asıl o dönem sigortaya ihtiyacım vardı.”

BAĞIŞ GECESİ DEĞİL DOĞUM GÜNÜ

Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesi hakkında da konuştu. “Aslında doğum günü organizasyonuydu. Ocak ayında yapacaktık, şehitlerimiz vardı” diyen ünlü isim, Fatih Ürek’in “Sadece müzayededen 500 bin lira çıktı. 300’den fazla konuk vardı, 1.5 milyon TL toplandı” açıklaması için şöyle konuştu: “Maalesef söylenen rakamlar yok. Olsaydı oh derdim, başka bir şey demezdim.”

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‘HIRSLI’ DEMESİ BENİ ÜZDÜ

Tanyeli, Ürek’in o geceden bahsederken kendisi için “Hırslı” demesine ve “Benim başıma gelse ben böyle bir şey istemem” sözlerine de üzüldüğünü açıkladı:

“Masa masa geziyorum, mikrop kaparım diye düşünmüş. Ama gelenlere ‘hoş geldin’ demeyeyim mi? Zor bir dönemden geçiyorum. Neden kenara çekilip her şeyden umudumu kesmem bekleniyor benden? Bu haksızlık.”

Moral gecesinde yakın dostları Ayşe Yıldız, Hakan Altun , Yıldız Tilbe ve Özgür Aras da Tanyeli’nin yanındaydı.

Ameliyat yolu kapandı

Sağlık durumu hakkında konuşan Tanyeli, kanserden ameliyatla kurtulma imkânının bulunmadığını söyledi: “Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı. Tedavi yöntemlerini araştırıyorum. Şimdi ayaktayım, gün içinde serum alıyorum, kalkıp hayatın içine karışıyorum. Bir şeyler yaptığımda kanlı canlı oluyorum.”

Burnum Kaf Dağı’ndaydı

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Tanyeli hastalık sürecinden kendine dersler çıkardığını anlattı: “Bu hastalığın da bir hikmeti var üzerimizde. Allah dağına göre kar verirmiş ya, bir şeyin açılması gerekiyordu belki. Benim de burnum Kaf Dağı’ndaydı, şimdi yere sürtüyorum. Hayat

böyle, hiçbir zaman oldum demeyeceksin.”