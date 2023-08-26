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Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj

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#Şafak Sezer#Hande Yener#CZN Burak
Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 15:48

 Şafak Sezer geçen gün Nişantaşı’ndaydı. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan oyuncu, görüntülenmekten kurtulamadı.

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Gazetecilerin sorularını “Telefonla konuşuyorum” diyerek geri çeviren Sezer, hızlıca bir kliniğe girdi. Yaklaşık 3 saat klinikte kalan Şafak Sezer, çıkışta yanındaki kadınla beraber aracına binerek uzaklaştı.

Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj

 Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ANNEYLE BİR ARADA

 Babasıyla mahkemelik olduğu haberleriyle gündeme gelen ‘CZN Burak’ lakaplı Burak Özdemir, önceki gün annesi Didem Bozbura ile Zorlu AVM’deydi.

Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj

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Yeni restoranının açılışı öncesinde annesiyle alışveriş turuna çıktığını söyleyen Özdemir, “Çalışmaktan vakit buldukça kendime zaman ayırıyorum” dedi.

ZAFER KONSERİ

Hande Yener, Malazgirt Zaferi’nin 952’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde sahneye çıktı.

Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj

Ahlatpark AVM önünde konser veren ünlü popçu, şovunun sonunda çocukları sahneye davet etti, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

 YEMEK YEDİRMEDİNİZ

Mert Ramazan Demir önceki akşam Cihangir’de objektife takıldı.

Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj

Oyuncu, muhabirlere sinirlendi: “Yemek yemek için dışarı çıktım ama sizden kaçıp kurtulamadım. Çok acıktım, yemek yememe izin vermediniz!” (Sayit DURMAZ)

AŞK POZLARI

Ece Dizdar, sevgilisi Serdar Orçin’le bu pozunu Instagram’da paylaştı.

Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj

Dizdar, fotoğrafın altına “Yanında sakince yas tutabileceğiniz insanlarınız olsun” diye yazdı. Oyuncu çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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BARBIE İLE KEN OLDUK

Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Yıldız, “Bugün ‘Barbie’ filmine gittik. O nedenle Barbie ile Ken kombini yaptık. Ama ben filmde uyuyakaldım” dedi.

Tanınmamak için her yolu denedi... Şapkalı kamuflaj

Oyuncu, yeni projelerinin başlayacağını da açıkladı: “Deprem bölgesi İskenderun’da bir proje yapacağız. Orada gülmeye çok ihtiyaç var. İnsanları neşelendirmek istiyoruz. 15 Eylül’de turnemiz başlıyor.” (Sayit DURMAZ)

 

 

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#Şafak Sezer#Hande Yener#CZN Burak

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