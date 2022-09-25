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Survivor'da başlayan aşk nikah masasına taşınıyor

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#Mert Öcal#Sude Burcu#Survivor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 11:13

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sude Burcu ve oyuncu Mert Öcal evlilik kararı aldı. Yarışma aşıkları yakında nikah masasına oturacak!

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Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Öcal, son olarak doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu.

"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Burcu kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude "Evet evet evet" diyerek teklifi kabul etti.

Survivorda başlayan aşk nikah masasına taşınıyor

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çifti bu özel gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Survivor yarışmasında yer alan Aycan Yanaç ve Damla Can da çiftin bu özel anlarına şahitlik etti.

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AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

Survivorda başlayan aşk nikah masasına taşınıyor

"BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN"

Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, gerçekleri Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.

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