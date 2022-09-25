Hadise kolları sıvadı... Yeni hayata yeni ev!

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Ev arıyor

4 aylık eşi Mehmet Dinçerler’e çekişmeli boşanma davası açan Hadise, hayatında yeni bir sayfa açmak için Yeniköy-İstinye hattında ev aramaya başladı. Bir süredir kardeşi Derya Açıkgöz’ün evinde kalan Hadise, en kısa sürede kendi düzenini kurmak istiyormuş. Şarkıcı, evlenmeden bir süre önce Yeniköy’e taşınmış, evlendikten sonra da Mehmet Dinçerler ile birlikte Riva’daki evine yerleşmişti.

Kendini kapattı

Gülşen, ev hapsi kaldırılmasına rağmen bu ara evinden nadiren çıkıyor. Alışveriş yapması gerektiğinde geç saatleri tercih eden ünlü popçu, konakladığı rezidanstaki markete kapanmasına yakın yardımcısıyla beraber gidip kısa sürede evine dönüyor. Gülşen, pilates ve egzersiz çalışmalarına da spor eğitmeni eşliğinde evinde devam ediyor.

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Spor salonunda parfüm krizi

Etiler’de düzenli olarak gittiği spor salonundaki parfüm kokusu, Demet Akbağ’ı isyan ettirmiş. Ünlü oyuncu, “Her sabah parfümden genzim yanıyor. Spor yaparken kimseye parfüm sıktırmayacaksınız” diyerek görevlilerden uyarı yazıları asmalarını istemiş. Ancak diğer müşteriler kriz çıkarınca yazılar indirilmiş...

NEREDE GÖRÜLDÜLER

◊ Selda Bağcan, Rumelihisarı’nda, yeğeniyle birlikte taksiden inerken...

◊ Sertab Erener, Zorlu AVM’deki H&M mağazasında, ev tekstili bölümünden havlu bakarken...

◊ Hande Ataizi, Teşvikiye’de, oğlunu okul servisine bindirirken...

◊ Sümer Ezgü, Kireçburnu sahilinde, köpeğini dolaştırırken...

◊ Merve Boluğur, Nişantaşı’nda, nişanlısı Mert Aydın’la el ele dolaşırken...

◊ Seray Sever, Yalıkavak Marina’da, eşi ve ikiz bebekleriyle yürüyüş yaparken...

◊ Belkıs Akkale, Bostancı sahilindeki bir balıkçıda, Arif Sağ’la akşam yemeği yerken...

◊ Eda Ece, City’s AVM’nin önünde, kendisi gibi aracının getirilmesini bekleyen Özlem Yıldız’la ayaküstü sohbet ederken...

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◊ Hande Yener, Akmerkez’deki Home Store’da, erkek arkadaşı Misha ve arkadaşı Berksan’la kahve içerken...