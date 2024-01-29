Survivor Sahra'nın eşinden açıklama

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Bir süredir evliliklerinde çalkantı yaşayan çift, Ekim 2022’de boşanma kararı aldı. Birkaç kez evlilik terapistine giden çift, bu kararından yakın zamanda vazgeçti.

İdris Aybirdi önceki gün Levent’te görüntülendi. Aybirdi, Survivor yarışması için Dominik’te bulunan eşi ile ilgili şunları söyledi:

“Boşanma davasını tamamen geri çektik. Karşılıklı feragat ettik. Şu an ilişkimizde bir problem yok. Sorunlarımızı çözdük. Sahra, Survivor’a gitmeden önce bir veda gecesi yapmıştık. Yarışmada da başarılı gidiyor. Kendisini destekliyorum.” (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Çocuk büyütmek dünyanın en zor işi

Şilan Makal, oğluna neden babasının ismini koyduklarını şöyle açıkladı: “Çocuk doğdu, 1 ay geçti, hâlâ isimsizdi. İlk doğduğunda Şener’e çok benziyordu. Ben de çok âşıktım eşime. Adıyla yaşasın istedim.”

2020 yılında futbolcu Şener Özbayraklı’yla evlenen ve 2021’de ilk çocuğu Şener’i kucağına alan Şilan Makal önceki gün Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, ekranlara dönmeye hazırlandığını söyledi. Makal, annelikle ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Güzel, eğlenceli ama zorlu bir 2 yılı geride bıraktım. Çocuk büyütmek dünyanın en zor işiymiş. Oğlum ilk olarak ‘anne’ dedi. Eşim bozuldu ama ben onunla daha fazla vakit geçiriyorum. Kim daha çok ilgileniyorsa ekmeğini o yiyor.” (Deniz BOY)

Sinema zamanı

Kanal D’nin yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran dizisi “Camdaki Kız”ın oyuncuları Burcu Biricik, Enis Arıkan, Selma Ergeç ve Feri Baycu Güler geçtiğimiz gün Zorlu AVM’de buluştu. Önce alışveriş yapan ekip, daha sonra Gupse Özay’ın “Lohusa” filmini izlemek üzere sinema salonunun yolunu tuttu.

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Sakal ektireceğim

Ekin Uzunlar önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerle buluştu. Ekin Uzunlar, son dönemde erkeklerin estetik yaptırması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Bende hiç yok estetik. Rafet El Roman’a yakışmış bence. Çok tatlı olmuş. Yarın öbür gün belki ben de yaptırırım ve asla saklamam. Kendimi de böyle seviyorum. Sakal kıran olduğum için sakal ektireceğim. Burnumu yaptırmam. Biz Karadenizliyiz.” (Sayit DURMAZ)

Ailecek yemek yediler

Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy ve kızlarıyla önceki akşam Maslak’ta görüntülendi. Türkmen, ailecek akşam yemeğine çıktıklarını ifade etti.

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Şarkıcı, küçük kızı Leyla Ada’nın utangaç tavırlar sergilemesi sonrası objektiflere büyük kızı Nil Rona ile poz verdi. Gökhan Türkmen, ojeli tırnakları ve aksesuvarlarıyla dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)