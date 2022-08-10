Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini Cengiz Ünder'e kaptırdı!

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Yeni sevgililer

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.

Kalaycıoğlu sevgilisiyle çıktığı tatilden bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Bulunduğu konumu belirten Kalaycıoğlu, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi. Ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl Roma'dan Olimpik Marsilya kulübüne transfer olmuştu.

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Babam ve oğlum

Bora Gencer, usta müzisyen babası İlham Gencer’in hastanedeki günlerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Gencer, son olarak oğlu ve babasının bir karesini şu notla beğeniye sundu: “Babam ve oğlum.”

Projeleri hakkında konuşmuyor

Aslı Bekiroğlu önceki gün köpeğini Bebek’te gezdirdi. Oyuncu, “Film projelerim var. Bu sene beyazperdede olacağım. Projeler hakkında konuşmak istemiyorum.” Oyuncunun Barış Akarsu’nun hayatını konu alan film hakkında verdiği röportajda sözleri, tepki toplamıştı. Bunun üzerine projeden ayrılmıştı. (Behlül AYDIN)

Yastık savaşları

Oyuncu Melis Sezen, yataktaki sabah pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Beyazlar içindeki oyuncunun, enerjik halleri dikkat çekti. Sezen, birçok beğeni alan karelerine “Yastık savaşları” notunu düştü.

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‘Karnımızı doyuruyoruz’

Fırat Çelik, önceki gün Arnavutköy’de bir mekânda yemek yerken görüntülendi. Yanındaki arkadaşının görüntülenince gözlüğüyle önlem aldığını fark eden oyuncu, gazetecilere dönüp, “Kardeşim Fransa’dan geldi, karnımızı doyuruyoruz” diye açıklama yaptı. (Sayit DURMAZ)

Paris stili

Yeni sezonda yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan enerji topluyor. Avrupa turu yapan ünlü oyuncu, Paris caddelerinde objektife böyle poz verdi. Düzenli spor yapan ünlü oyuncu karın kasları ve stiliyle dikkat çekti.

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Yeni rota Çeşme

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Derin Mermerci ve Murat Aslan, Fethiye ve Bodrum tatillerinin ardından bu kez rotayı Çeşme’ye çevirdi.

Ünlü çift önceki gün bir koyda objektife takıldı. Murat Aslan bindikleri zodyağı kullanırken Derin Mermerci bir an olsun elinden cep telefonunu düşürmedi. (Deniz BOY)

IMDb’de yükselişte

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Seda Bakan uluslararası alanda da yükselişe geçti. Ünlü oyuncu, dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesinde 3’üncü sırada yer buldu.

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