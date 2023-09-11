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ESRA AKKAYA
Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan…
Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Canlarımızı...
Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci arkadaşlarıma ve öğretmenlerime başarılar diliyorum.
SEDA ÜREN
Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılıyla, keyifle geçsin…
ERSİN DÜZEN
Babasının aşkı büyümüş de okullu olmuş.
BERFU YENENLER
Okula başladığım ilk gün okuldan kaçıp 6 saat parkta oynadığım için ailem kayboldum zannedip polis çağırmıştı. Hiçbir çocuğumuzun okul hayatı bana benzemesin mis gibi bir dönem olsun.