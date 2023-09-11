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Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan!

Güncelleme Tarihi:

#Esra Akkaya#Okul#BEREN GENÇALP
Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 12:28

2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ünlü isimler de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı. İşte objektife yansıyanlar...

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ESRA AKKAYA

Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan…

Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Canlarımızı...

Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan


Bir dönemin fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan ESRA AKKAYA, 2014 yılında evlat edinmişti. Ünlü isim, Etiyopya'dan evlat edindiği bebeğe Can Alex adını vermişti.

Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan

BEREN GENÇALP

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci arkadaşlarıma ve öğretmenlerime başarılar diliyorum.

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Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan

SEDA ÜREN

Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılıyla, keyifle geçsin…

Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan

ERSİN DÜZEN

Babasının aşkı büyümüş de okullu olmuş.

Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan

BERFU YENENLER

Okula başladığım ilk gün okuldan kaçıp 6 saat parkta oynadığım için ailem kayboldum zannedip polis çağırmıştı. Hiçbir çocuğumuzun okul hayatı bana benzemesin mis gibi bir dönem olsun.

Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan

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#Esra Akkaya#Okul#BEREN GENÇALP

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