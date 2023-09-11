Haberin Devamı

ESRA AKKAYA

Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan…



Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Canlarımızı...

Bir dönemin fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan ESRA AKKAYA , 2014 yılında evlat edinmişti. Ünlü isim, Etiyopya'dan evlat edindiği bebeğe Can Alex adını vermişti.

BEREN GENÇALP

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci arkadaşlarıma ve öğretmenlerime başarılar diliyorum.

Haberin Devamı

SEDA ÜREN

Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılıyla, keyifle geçsin…

ERSİN DÜZEN

Babasının aşkı büyümüş de okullu olmuş.

BERFU YENENLER

Okula başladığım ilk gün okuldan kaçıp 6 saat parkta oynadığım için ailem kayboldum zannedip polis çağırmıştı. Hiçbir çocuğumuzun okul hayatı bana benzemesin mis gibi bir dönem olsun.