Kenan'dan eşine övgü: Annelik Sinem'e çok yakıştı!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İmirzalıoğlu bu iddiaları yalanlarken karısından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Sinem Kobal ile boşanacağı iddiasıyla gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İddiaları yalanlayan oyuncu karısı Sinem Kobal için şunları söyledi: "Harika bir anne, annelik ona çok yakıştı. Sinem'den muhteşem bir anne çıktı, annelik onun için en önemli şey. Her şeyle an an ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe saygım katlanıyor. Larin de ablalık yapıyor" dedi.

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin Larin ve Leyla adında iki kızı var.

EN ÇOK BENİM YANIMA YAKIŞIYORSUN!

Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki insan onlara bakınca "kesinlikle birbirleri için yaratılmışlar" diye düşünüyor.

Gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla "mutluluğun resmini" çiziyorlar, her anlamda birbirlerini tamamlıyorlar.İşte görenlerin aşka inancını tazeleyen ve birbirlerine çok yakışan o ünlü çiftler.

Behzat Uygur - Çiğdem Uygur

Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğrafı; '1986 Kıyıkent disco Çiğdem Uygur ile henüz çıkıyoruz (o zamanlar öyle denirdi) o dönemin modası kolyeler' notuyla paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hiç değişmemişsiniz sadece saçlar beyazlamış' yorumları yapıldı.



Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Türkiye'de gösteri dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden. 2016 yılında evlenen çiftin mutluluğu gözlerinden bile okunuyor.

Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Çift oğulları Kurt Efe ile mutlu bir hayat sürüyor.



Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluğu birbirlerinde buldular. Kısa süre flört eden çift, herkesin parmakla gösterdiği bir çift oldu.

Düzyatan ve Alkoçlar, çocuklarıyla mutluluk tablosu çiziyor.



Hatice Şendil ile Burak Sağşayar dizi setinde tanıştı. Onlarınki de önce iş arkadaşlığıydı.

Fakat sonra aşık olup evlendiler. 2017 yılında evliliklerini çocukla taçlandıran ikili magazin dünyasının örnek çiftlerinden...



Türkiye'nin birbirine en çok yakışan ve mutluluk tablosu çizen ünlü çiftlerinden biri de Pelin Karahan ile Bedri Güntay.

Çift iki çocukları ile mutlu bir aile yaşantısı sürdürüyor.





Kadir Doğulu - Neslihan Atagül

Birbirine en çok yakışan ünlü çiftlerden biri de Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül.

Beraberliklerini nikah masasına taşıyan çiftten hayranlarının en çok beklediği bir bebek haberi.



Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kelimenin tam anlamıyla birbirlerini tamamlıyorlar. Çok konuşan bir törenle evlenen çift, oğulları Karan'ın doğumuyla mutluluklarını ikiye katladı.



Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, 2005 yılından bu yana evliler. Çiftin mutluluğu oğullarıyla perçinlendi. Şimdi üç kişilik bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.



Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir dizinin setinde tanıştı. Önceleri aşkları büyük olay olmuştu. Ama sonra taşlar yerine oturdu. Su adında bir kızları olan çift evliliklerinde 15 yılı geride bıraktı.



Pelin Akil ile Anıl Altan bir dizinin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu.

Genç çift soluğu nikah masasında aldı. Alin ve Lina adında ikizleri olan çift evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor



Engin Hepileri ile Beyza Şekerci de dizi setinde tanıştı. İş arkadaşlığı aşka dönüştü.

Çift, soluğu nikah masasında aldı. Büyük aşkları birbirlerine bakışlarından bile belli oluyor.



İşte Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri daha: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ.

1991 yılında nikah masasına oturdular ve görünüşe göre birbirlerine hala ilk günkü kadar aşıklar.



Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak daha önce başka evlilikler yaşamıştı. Ancak mutluluğu birbirlerinde buldular.

Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve oğullarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.