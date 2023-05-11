Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sevgililer el ele alışverişte

Güncelleme Tarihi:

#Ceyhun Mengiroğlu#Sena Şahin#Didem Soydan
Sevgililer el ele alışverişte
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 09:58

Oyuncu çift Ceyhun Mengiroğlu ve Sena Şahin önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Haberin Devamı

El ele alışveriş yapan çift, yeni sezon ürünlerini inceledi. Spor tarzlarıyla dikkat çeken sevgililer, soruları cevapsız bıraktı.(Behlül AYDIN)

Sevgililer el ele alışverişte

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hakaret yoksa sorun yok

Didem Soydan, köpeği Köpük’le Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Son reklam çekimlerinden iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşan ünlü model, “Rahatsız eden mesajlar karşısında dava açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hakaret ve küfür olmadığı sürece sorun yok” yanıtını verdi. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Sevgililer el ele alışverişte

1-2 ay muhabbetimiz oldu

Sinan Akçıl, kendisinden 10 yaş büyük olan Defne Samyeli ile bir dönem birlikte olduğunu itiraf etti. “2. Say-fa” programında konuşan şarkıcı, Samyeli için “1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda görüşmeyi” dedi.

Sinan Akçıl’ın Defne Samyeli ile aşk yaşadığını ilk kez geçen aralık ayında Mehmet Üstündağ, Kelebek’teki köşesinde yazmış, ancak ikili “Kesinlikle doğru değil” açıklamasını yapmıştı.

Sevgililer el ele alışverişte

Deprem bölgesinde

Hafsanur Sancaktutan, Kahramanmaraş’ta depremzedeleri ziyaret etti.

Ailelerle bir araya gelen Hafsanur Sancaktutan, önce kadınlarla sohbet etti. Ardından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) mobil öğrenim birimleri Ateşböcekleri TIR’larına gitti.

Burada çocuklarla birlikte aktivitelere katılan oyuncu, onlarla oyun oynadı, boyama yaptı. Sancaktutan, bölgede görev alan gönüllülere de
moral verdi.

Sevgililer el ele alışverişte

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceyhun Mengiroğlu#Sena Şahin#Didem Soydan

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü