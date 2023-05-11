Sevgililer el ele alışverişte

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El ele alışveriş yapan çift, yeni sezon ürünlerini inceledi. Spor tarzlarıyla dikkat çeken sevgililer, soruları cevapsız bıraktı.(Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hakaret yoksa sorun yok

Didem Soydan, köpeği Köpük’le Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Son reklam çekimlerinden iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşan ünlü model, “Rahatsız eden mesajlar karşısında dava açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hakaret ve küfür olmadığı sürece sorun yok” yanıtını verdi. (Behlül AYDIN)

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1-2 ay muhabbetimiz oldu

Sinan Akçıl, kendisinden 10 yaş büyük olan Defne Samyeli ile bir dönem birlikte olduğunu itiraf etti. “2. Say-fa” programında konuşan şarkıcı, Samyeli için “1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda görüşmeyi” dedi.

Sinan Akçıl’ın Defne Samyeli ile aşk yaşadığını ilk kez geçen aralık ayında Mehmet Üstündağ, Kelebek’teki köşesinde yazmış, ancak ikili “Kesinlikle doğru değil” açıklamasını yapmıştı.

Deprem bölgesinde

Hafsanur Sancaktutan, Kahramanmaraş’ta depremzedeleri ziyaret etti.

Ailelerle bir araya gelen Hafsanur Sancaktutan, önce kadınlarla sohbet etti. Ardından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) mobil öğrenim birimleri Ateşböcekleri TIR’larına gitti.

Burada çocuklarla birlikte aktivitelere katılan oyuncu, onlarla oyun oynadı, boyama yaptı. Sancaktutan, bölgede görev alan gönüllülere de

moral verdi.