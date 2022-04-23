Ses'e kardeş geliyor... Bebeğin cinsiyeti de belli oldu, adı da!

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14 haftalık hamile olan Seda Erdim, “Ses’e kardeş geliyor, çok mutluyuz” dedi. Gazetecilerin “Cinsiyeti belli oldu mu?” sorusuna Su cevap verdi: “Kız olacak. Kardeşimin ismi de Ela olacak.” Bu cevaba şaşıran oyuncu, “Evet, Ses’in de dediği gibi kız çocuğumuz olacak. Dünyayı kız babaları kurtaracak” dedi.

KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...

Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

'KURT EFE'

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin ilk bebekleri 15 Nisan'da dünyaya geldi. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

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DEMET'İN KIZI MAVİ

Oyuncu Demet Evgar 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Hamilelik nedeniyle nikahı erkene çeken çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Demet Evgar ile Levent Babataş'ın kızları olacak. Çift 5 ay sonra dünyaya gelecek olan kızlarına 'Mavi' adını verecek.

İLK KIZ LALİN

İkinci kez kız bebek annesi olmaya hazırlanan Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında.

KARAN BEBEK

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.

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ALİ-HAN-LEYLA

Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.

KIZIM LEYLA

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olduğunu duyuran Seda Bakan'ın kızının adı Leyla.

İSMAİL'İN YEMİN'İ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıradışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!

KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.

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KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA

Irmal Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.

'KORUYUCU MELEK'

Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.

İSMİ MESLEĞİNDEN

Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...





İSTANBUL!

Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.

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CENNET BAHÇESİ: ADEN

Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.