Serdar Ortaç: Pop'un kralıyım!

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Seren Serengil ve Serdar Ortaç önceki akşam Maslak’ta bulunan Yeni Gazino’da sahne aldı. Serdar Ortaç, şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet etti.

Sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu söyledi: “Sağlığıma kavuştum, artık bunu kutlayabilirim. Sadece sol ayağımda minik bir aksama var. O da kısa sürede düzelecek.”

Ortaç, konser sonrası da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçı, Tarkan’ın “Geççek” şarkısıyla ilgili “Lay lay lom şarkı ben de yaparım, kafam basar” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi:

“Tarkan, yaşadığımız pandemi ve kötü günlerin geçeceğini dile getirdi. Zaten kendisi de bir açıklama yaptı. Konu yine nereden nerelere geldi. Zaten bir kitle var, ‘Serdar, konuşsa da biz onu nasıl yanlış anlasak, nasıl yerden yere vursak’ diye bekliyor. Yoksa benim Tarkan’ın şarkısına söz söylemek ne haddime?”

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Pop’un kralıyım

Serdar Ortaç, “Tarkan hayranlarının sizi eleştirme nedeni 90’lı yıllardaki rekabet mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Alakası yok. Ben her dönem pop’un kralıyım. Hâlâ da öyle olduğumu düşünüyorum.” Sanatçı, sahnede dekolte kıyafet tercih eden kadın sanatçılar hakkında ise “Sahne şov işidir, eleştirilmemeliler” dedi.