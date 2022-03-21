Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin adını açıkladı!

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Bebeğin adı belli oldu!

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Hande Soral ve İsmail Demirci, oğullarının ismini açıkladı. Hande Soral, eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın altına “Ali Demirci geliyor” diye yazınca, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun

kardeşi Bensu Soral da fotoğrafın altına “Alikooo gözümüz yollarda kaldı” diye yazdı.

Evini harabeye dönüştürdüler

Cenk Eren, geçtiğimiz yıl İstanbul’daki evini Suudi Arabistanlılara bir yıl kontratla kiraya verdi. Şarkıcı, 6 ay önce de evini sattı. Eren önceki gün evin yeni sahiplerinin kendisine gönderdiği video ile neye uğradığını şaşırdı. Kiracılar, evin içini adeta harabeye çevirdi. Şarkıcı, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı: “Bir atasözü var, ‘Beş parmağın, beşi de bir olmaz’. Öyle düşünmek istiyorum. Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi böyle kullanıp bırakıp gitmiş. Vicdanla alakalı bir durum.”

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Aşk sessizliği

Çağla Şıkel önceki akşam Bebek Lucca çıkışı görüntülendi. Şıkel, işletmeci Deniz Şahin’le aşk yaşamaya başladığına dair soruları cevapsız bıraktı. Ünlü model, Şahin’in mekanda olmadığını söyleyip “Yanlış istihbarat” dedi. Şıkel, ardından hızlıca taksiye bindi. (Sayit DURMAZ)

Takma kafana

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla konuşulan Aleyna Tilki, Instagram hesabına yeni bir karesini yükledi. Genç şarkıcının “Takma kafana” yazan eldiveni ve süt şişesiyle verdiği poza, dakikalar içinde beğeni yağdı...

İmaj değişti

Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, yeni imajıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz ocak ayında avukat Ezgi Yavuz’la evlenen Toroğlu, saç-sakal şeklini değiştirdi ve küpe taktı. Toroğlu’nun yeni tarzına sosyal medyada “Evlilik gençleştirdi” yorumları yapıldı.

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Gözyaşlarını tutamadı

Melek Mosso geçtiğimiz cumartesi akşamı ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Mosso, 2 bölümden oluşan konserde yaklaşık 3 saat şarkı söyledi. Sanatçı sahnede Aras, Veys Çolak ve Haluk Levent’le de düet yaptı. Şarkıcı, “Keklik Gibi”yi söylerken ise gözyaşlarını tutamadı. Mosso, seyircilerin arasında yer alan anne ve babasının kariyerinin başında bu şarkıyı söylemesi için kendisine ısrar ettiklerini belirtti.