Serdar Ortaç'tan 40 milyon TL'lik vasiyet!

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Serdar Ortaç, Kıbrıs, Chamada Prestige Hotel'de sevenleriyle buluştu. Yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken ünlü şarkıcı merak edilenleri cevapladı.

‘BİRAZ BOŞ KONUŞTUM’

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "kürtaj" çıkışıyla bir süre gündemi meşgul eden Ortaç’a basın mensupları gelen tepkileri sordu. Şarkıcı, 'Tabi o konuda biraz boş konuştum insanların tepki vermesi normal' dedi.

En son Seçil Gür ile aşk yaşayan Serdar Ortaç'a "Aşka açık mısınız? sorusu yöneltildi. Ortaç, 'Umurumda değil artık aşk konuları... Çalışalım, ömrümüzü tamamlayalım, insanları eğlendirelim, öldükten sonra dinleyecek şarkılar bırakalım. Yeter benim için" şeklinde konuştu.

40 MİLYONLUK VASİYET

Son günlerde artan miras kavgaları hatırlatılınca Ortaç vasiyetini açıkladı: "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik Vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum."

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BORÇLARINI KAPADI

Bir dönem borçları yüzünden sıkıntılı günler geçiren Serdar Ortaç bankaya 10 milyon TL ödemesi olduğunu söylemişti. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022'nin başında temize çıktığını açıkladı.