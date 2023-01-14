Seray Sever: Düzenli olarak aldatıldım

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FOBİ HALİNE GELDİ



2018 yılında Eray Sünbül’le evlenen ve bir süre önce de ikiz bebeklerini dünyaya getiren Seray Sever, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu

“360 Derece” programına konuk oldu. Sever, ilişkiler hakkında konuşurken yıllar önce sevgilileri tarafından “düzenli olarak”

aldatıldığını söyledi.

Ünlü oyuncu, ihanetin kendisinde fobi haline geldiğini anlattı:

ŞÜPHE DUYDUĞUM AN...



“Eskiden biri beni aldattığı zaman çok sinirlenir, ‘Beni nasıl aptal yerine koyar’ diyerek kişilik meselesi haline getirirdim. Çok aldatıldım ve yakaladım. Bir dönem düzenli aldatıldım. Bu durum bende fobi haline gelmişti. Güzel kadınların yanında bir adam gördükleri zaman, o adam kıymete biniyor. Bundan dolayı da aldatılma potansiyelin artıyor. Çünkü yanındaki adam cazip hale geliyor. Düzenli aldatıldıktan sonra ufak bir şüphe duyduğum an o ortamda bulunmamayı tercih ederek bu meseleyi çözdüm.”