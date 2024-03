Sen başkasın canım babam

Haberin Devamı

Pastası ve kızının kendisi için yaptığı resimle poz veren ünlü oyuncu, o kareyi Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “Bundan sonra ortalığı 56’ya veriyor ve kendime sevdiklerimle iyi bir sene daha diliyorum!”

Kızı Maya, Güven Kıraç’a yaptığı resmin üzerine şöyle yazdı: “Bütün babalar güzel ama sen bir başkasın canım babam. Doğum günün kutlu olsun babiş.”

Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Dominik’ten Miami’ye

Dominik’te “Survivor” sunucusu Murat Ceylan’la buluşunca sosyal medyada gündem olan Hande Doğandemir, Miami’ye geçti. Oyuncu, tatil fotoğraflarını Instagram’da şu notla yayınladı:

“Ye, sev, dua et; ve tekrar et! En sevdiğin şarkıyı çal, unutma, üzülme; yeni bir şeyler ye, arkadaşlarını sev, ailene sarıl ve tekrar et; ye, sev, dua et Handecim.”

Kendall ile sahilde

Amerika’da yaşayan ve dünyaca ünlü yıldızlarla kurduğu dostluklarla adından söz ettiren fotoğrafçı Mert Alaş, Amerikalı model Kendall Jenner’la sahilde verdiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.

Jenner’la birçok kez fotoğraf çekimi yapan Alaş’ın Instagram sayfasına eklediği kareye takipçilerinden yorum yağdı.