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Sen başkasın canım babam

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#Güven Kıraç#Hande Doğandemir#Mert Alaş
Sen başkasın canım babam
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 09:36

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”yle seyirci karşısına çıkan Güven Kıraç, 56’ncı yaşını kızı Maya ile pasta keserek kutladı.

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Pastası ve kızının kendisi için yaptığı resimle poz veren ünlü oyuncu, o kareyi Instagram’da esprili bir notla paylaştı: “Bundan sonra ortalığı 56’ya veriyor ve kendime sevdiklerimle iyi bir sene daha diliyorum!”

Sen başkasın canım babam

Kızı Maya, Güven Kıraç’a yaptığı resmin üzerine şöyle yazdı: “Bütün babalar güzel ama sen bir başkasın canım babam. Doğum günün kutlu olsun babiş.”

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Dominik’ten Miami’ye

Dominik’te “Survivor” sunucusu Murat Ceylan’la buluşunca sosyal medyada gündem olan Hande Doğandemir, Miami’ye geçti. Oyuncu, tatil fotoğraflarını Instagram’da şu notla yayınladı:

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Sen başkasın canım babam

“Ye, sev, dua et; ve tekrar et! En sevdiğin şarkıyı çal, unutma, üzülme; yeni bir şeyler ye, arkadaşlarını sev, ailene sarıl ve tekrar et; ye, sev, dua et Handecim.”

Kendall ile sahilde

Amerika’da yaşayan ve dünyaca ünlü yıldızlarla kurduğu dostluklarla adından söz ettiren fotoğrafçı Mert Alaş, Amerikalı model Kendall Jenner’la sahilde verdiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.

Sen başkasın canım babam

Jenner’la birçok kez fotoğraf çekimi yapan Alaş’ın Instagram sayfasına eklediği kareye takipçilerinden yorum yağdı.

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#Güven Kıraç#Hande Doğandemir#Mert Alaş

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