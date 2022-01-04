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Seda Sayan koronavirüse mi yakalandı?

#Seda Sayan#Sabahın Sultanı Seda Sayan#Koronavirüs

Seda Sayan'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Sayan yaptığı açıklamada hasta olmadığını ama dikkat etmek zorunda olduğunu söyledi.

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'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programı ile sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan dün programa çıkmadı. Herhangi bir açıklama yapılmadan programın yayınlanmaması kafaları karıştırdı. İddiaya göre Seda Sayan koronavirüse yakalandı.

Çıkan haberlerin ardından ünlü sanatçıdan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sayan, 'Kısacık bir ara vermek zorunda kaldık, benimle ilgisi yok. Ama dikkat etmek zorundayım. Dinleniyorum, evimdeyim. Beni merak eden herkese teşekkür ederim. En yakında bir arada olmak dileğiyle.' ifadelerini kullandı.

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