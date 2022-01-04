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Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalın'dan geldi!

#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan#Su Atacan
Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Önce parti sonra kamp

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, yeni yılı eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte karşıladı. Önce dostlarıyla bir araya gelip yeni yıl yemeği yiyen aile, sonrasında karavanlarına atlayarak kamp yapmaya gitti. Eğlenmeye kamp alanında devam eden dostlar, çocuklarıyla pozlarını takipçileriyle paylaştı. 12 yaşındaki Su babasına benzerliğiyle dikkat çekti. Şarkıcı Demet Akalın arkadaşı Pınar Altuğ'un fotoğrafın altına, 'Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah' yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

Danslı kutlama

Çağla Şıkel, 43’üncü yaşını önceki akşam Kuruçeşme’deki Korto Roof’ta kutladı. Arkadaş grubuyla eğlenen Şıkel, doğum günü pastasını üflemeden önce dilek tuttu. Pastayı üfledikten sonra dans ederek yeni yaşını kutlayan güzel manken, “2022’den sağlık ve mutluluk” dilediğini söyledi. (Sayit DURMAZ)

Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

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Erşan Kuneri’nin üç güzeli

İlk kez “G.O.R.A”da izleyici karşısına çıkan ‘Erşan Kuneri’ karakterinin maceralarını konu alan diziden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Cem Yılmaz’ın rol arkadaşları Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya ile yer aldığı bu kare, “Erşan Kuneri” dizisinin Instagram sayfasında yayınlandı. Dizi, yakında dijital platformda seyirciyle buluşacak.

Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

İki dost, iki anne

Müzik dünyasının iki sevilen sesi Nilüfer ve Asya, yeni yılı birlikte karşıladı.

Nilüfer, yakın arkadaşıyla çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı, altına yazdığı notla da çocuklarına duydukları özlemi dile getirdi: “Merhaba 2022. Biz çocukları uzakta iki anne. Özledik, hasretiz ama onlar iyi olsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun bize yeter. Birlikte karşıladık yeni yılı, iki arkadaş, iki dost.”

Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

Bali’de yılbaşı

Geçtiğimiz ekim ayında çocukları Kayla ve Vadi ile birlikte Bali’ye yerleşen Irmak Ünal, yeni yıla da burada girdi. Çocuklarıyla tropikal ikliminin tadını çıkaran Ünal, geleneksel Endonezya yılbaşı kutlamasından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Yılın ilk gününü denize girerek geçiren oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda beğeni yağarken, annesi Sabiş Kuzuoğlu da “biricik evladım” yorumuyla birlikte kalp emojisi bıraktı.

Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

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13 saat parti yaptı

Model Şevval Şahin, yeni yılı Kolombiya’nın Cartagena şehrinde 13 saatlik bir partiyle karşıladı. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın da eşlik ettiği model, yaşadığı en güzel yılbaşı kutlaması için sevgilisine şu cümlelerle teşekkür etti: “Yaşadığım en güzel yeni yıl kutlamasına... Bunu gerçekleştiren herkese çok teşekkürler. Bu gece yaşadığımız anılardan kesinlikle kitap çıkar! 2022 işte geliyoruz...”

Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

Antalya’da kutladılar

BOS Group ve Quickload’ın sahibi Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın’a geçtiğimiz hafta iki farklı günde doğum günü kutlamaları yapmıştı. Yeni yıla İstanbul’u girmeyi tercih etmeyen Baran çifti soluğu Antalya’da aldı. Selami Şahin’in sahne aldığı otelde yeni yılı karşılayan çift, birkaç gün daha Antalya’da kaldıktan sonra İstanbul’a dönecek.

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Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

Bebek turu

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gece Bebek’teydi. Gece hayatına hız kesmeden devam eden Rüzgar Çetin, Bebek Otel’e gireceği sırada patlayan flaşlar karşısında kendisini görüntüleyen gazetecilere, “iyi seneler” dileyerek, hızlı adımlarla otele giriş yaptı. (Sayit DURMAZ)

Pınar Altuğ paylaştı yorum Demet Akalından geldi

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