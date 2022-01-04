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Banu Alkan'ın videosu olay oldu! Kime öpücük gönderdi?

#Banu Alkan#Teve2#Teve2 Magazin Masası

Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yılbaşı paylaşımı yapan Alkan'ın boşluğa öpücük yollaması sosyal medyada gündem oldu.

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Banu Alkan kendi kendine konuştuğu yeni yıl videosunun perde arkasını Teve2 Magazin Masası’na anlattı.

Teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “Teve2 Magazin Masası”na bugün, Banu Alkan telefon ile bağlandı.

Yeni yıla girerken kendi kendine konuştuğu videosu ile sosyal medyada gündem olan Alkan, videonun perde arkasını programda anlattı.

Büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu söyleyen Alkan, videoda lobiden geçerken yeni yılını kutlayan insanlara cevap verdiğini söyledi…

Teve2 Magazin Masası” canlı yayınla hafta içi her gün Teve2’de…

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