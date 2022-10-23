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Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi! Çağlar Ökten'in tepkisi ne oldu?

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#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Aysel Gürsaçer
Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 08:41

6 ay önce şarkıcı Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.

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Ünlü sanatçı, evlendikten sonra İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kızlık soyadını kullanmak için dava açtı.

Sayan’ın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede sanatçının isminin nüfus kayıtlarında ‘Aysel Gürsaçer’ olarak geçtiğini belirterek “Müvekkilim, Çağlar Ökten’le evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı ‘Gürsaçer Ökten’ olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan ‘Gürsaçer’i kullanmak istemektedir. Çağlar Ökten’in de bu konuda rızası vardır” ifadelerini kullandı.

Önceki gün görülen duruşmada sanatçının ‘Ökten’ soyadının iptaline karar veren mahkeme, bundan sonra kızlık soyadı ‘Gürsaçer’i kullanmasına karar verdi.

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ESKİ EŞLERİNİN SOYADINDAN VAZGEÇMEDİLER 

Magazin dünyasında Seda Sayan'ın aksine bırakın evli kalmayı, boşandıktan sonra bile eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden isimler de var... İşte onlardan bazıları:

SEZEN AKSU

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Sezen Aksu ilk evliliğini Ali Engin Aksu ile yaptı. Bu evlilik sayesinde 'Aksu' soyadını alan sanatçı şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu


Sezen Aksu'nun ilk evliliği hüsranla sonuçlandı. Daha sonra iki evlilik yapıp boşansa da Sezen Aksu ilk eşinin soyadını kullanmaktan hiç vazgeçmedi.

MUAZZEZ ABACI

İlk evliliği hüsranla sonuçlanan Muazzez Abacı, ayrılığın ardından iki kez daha nikah masasına oturdu.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu


Usta sanatçı buna rağmen ilk eşinin soyadını kullanmaktan vazgeçmedi.

IVANA SERT

Ivana Sert bir ara boşandığı kocası Yurdal Sert ile soyadı yüzünden bir gerilik yaşamıştı. Yurdal Sert bir ara "Soyadıma gereken önemi vermiyor, erkeklik gururumu incitiyor" diyerek Ivana Sert'in evlilik öncesi soyadına dönmesini istemişti.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu


Ancak sonra bu sorun çözüldü, Ivana Sert hala evlilik soyadını kullanmaya devam ediyor.

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EMEL MÜFTÜOĞLU

Avukat Oğuz Müftüoğlu ile evlenen Emel Müftüoğlu, tam ismini duyurmaya başlamışken eşiyle yollarını ayırdı.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu

Bu evlilikten Çağrı isminde bir kızı olan güzel şarkıcı, ayrılığa rağmen 'Müftüoğlu' soyadını kullanmaya devam etti.

DEMET AKBAĞ

Demet Akbağ ilk evliliğini henüz 22 yaşındayken muhasebeci İskender Akbağ ile yaptı. Ancak aradığı mutluluğu bulamadı ve evlilik boşanma ile sonuçlandı.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu

Zafer Çika ile evlenen ve bu evlilikten Ali isminde bir oğlu bulunan Demet Akbağ, ilk eşinin soyadını kullanmaya devam ediyor.

NURSELİ İDİZ

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Oyuncu Nurseli İdiz mesleğe yeni başladığı dönemde Çamlıbel soyadını taşıyordu. Ancak o zamanlar şimdiki kadar ünlü değildi.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu

Cem İdiz ile evlenip onun soyadını aldıktan sonra şöhreti iyice arttı. Çift bir süre sonra boşandı, ancak ayrılmalarına rağmen oyuncu hala, eski eşinin soyadını kullanıyor.

NİLÜFER AÇIKALIN

Nilüfer Açıkalın, Peker Açıkalın ile evli olduğu dönemde adını duyurdu.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu

Çift sonradan boşandı ama Nilüfer Açıkalın, Küçükçavdar olan evlilik öncesi soyadını hiç kullanmadı.

PERRAN KUTMAN

Perran Kutman merhum sanatçı Hüseyin Kutman ile evlenip 'Kutman' soyadını aldı.

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Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu

İki usta oyuncu geçen yıllar içerisinde yollarını ayırdı, fakat Perran Hanım hala 'Kutman' soyadını kullanıyor.

GÖNÜL YAZAR

Gönül Özyeğinler desek belki çok az kişi tanır.. Ama Gönül Yazar denilince herkes.. Türk sanat müziğinin 'taş bebek'i daha meşhur olmadan Necdet Yazar ile evlenip 'Yazar' soyadını aldı.

Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu

Gönül Hanım, Necdet Bey'den ayrılıp, üzerine defalarca evlilik daha yapmasına rağmen hala 'Yazar' soyadını kullanıyor.

SERPİL ÇAKMAKLI

80'li yılların cesur sahneleri ile adından söz ettiren ismi Serpil Çakmaklı oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi.

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Seda Sayan eşinin soyadını kayıtlardan sildirdi Çağlar Öktenin tepkisi ne oldu

Çiftin evliliği çok kısa sürdü ve ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen güzel yıldız 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti.

 

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