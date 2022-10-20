Yumurtalarımı dondurttum! Seda Sayan çocuk düşünüyor mu?

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Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, dün akşam Etiler'de bir açılışa katıldı.

Sayan'a eşi Çağlar Ökten de eşlik etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna da cevap verdi. Sayan “Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

Ökten ile evlendiği için oğlu Oğulcan Engin ile arasında kriz olduğu iddia edilen ünlü sanatçı, gazetecilerin "Oğlunuzla küs müsünüz?" sorusuna “Hiçbir zaman olmadı ki... Olabilir mi öyle bir şey? İnsan çocuğu ile küser mi?” açıklaması yaptı.

YUMURTALARIMI DONDURTTUM!

Seda Sayan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. 59 yaşındaki ünlü sanatçı 2. Sayfa programına attığı mesajda yumurtalarını dondurttuğunu söyledi: "Yumurtalarımı dondurtmuştum. Eğer Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum ama 12 yaşında bir oğlu var çocuk işi bitmiştir."

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6 KEZ EVLENDİ!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Kariyerine küçük yaşta şarkı söyleyerek başlayan Sayan, zamanla oyunculuğa daha sonra da sunuculuğa adım attı. Sahne hayatının yanı sıra yaşadığı aşklarla da gündemde olan 59 yaşındaki ünlü isim altı kez nikah masasına oturdu.

Sayan ilk evliliğini 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la yaptı.



Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

BÜYÜK AŞK 5 YILDA BİTTİ

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı.



Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

TRAFİKTE KARŞILAŞTI EVLENDİ!

Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürprizbir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.

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Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı.





Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı.



Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi.

Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle Magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.



Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.