Şaşırtan benzerlik!

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Cengizhan bu benzerliğe yeni filmi “Yanlış Anlama 2”de de yer verdi. Levent Cengizhan; Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseynili’nin başrolünü üstlendiği filmde Soner Divrikoğlu karakteriyle rol alarak Somer Şef’e gönderme yaptı.



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Filmin Azerbaycan’da yapılan çekimlerinde yapımcıyı Somer Sivrioğlu sananların fotoğraf çektirmek istemesiyle komik anlar da yaşandı. “Yanlış Anlama 2”, 30 Eylül’de vizyona girecek.EŞİ Mihriban Dinçer ile çekişmeli boşanma davası devam eden futbolcu Özer Hurmacı , önceki gün çocukları Ediz, Elizhan ve Lina ile birlikte İstinyePark’da objektiflere takıldı.Bir oyuncak mağazasından çıkarken görüntülenen Hurmacı ve çocuklarının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Çocuk giyim ve oyuncak mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra çocuklarıyla yemek yiyen eski futbolcu, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

Duygusal bir gece

ÖZCAN Deniz önceki akşam Bodrum’da hayranlarıyla buluştu. Azka Otel’de sahneye çıkan sanatçı, konserin startını yıllar önce rol aldığı “Asmalı Konak” dizisinin şarkılarıyla verdi.



Özcan Deniz, “Bu gece kuliste sahneye gelmeyi beklerken ‘Asmalı Konak’ günlerini yâd etmeye karar verdik. ‘Programı dizinin sevilen şarkılarıyla başlatalım’ dedik. İyi de yapmışız, hepimiz özlemişiz. Bu gece çok duygusal, çok özel olacak. Sizler jiletlerinizi hazırlayın çünkü bir torba tuzla geldim, o yaralarınıza tuz basacağım. Önce dertlenecek sonra da dertleri bir kenara bırakıp eğleneceğiz” diye konuştu.

Ali sayesinde baba oldum

CEYDA Düvenci ile Bambaşka Sohbetler’in konuğu Erkan Kolçak Köstendil oldu. Oyuncu, Düvenci’nin eşi Bülent Şakrak’la merak edilen akraba ilişkisini anlattı:

