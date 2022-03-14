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Şarkıcı Edis babasına sürpriz yaptı

#Edis#Ayhan Görgülü#Bana Bir Masal Anlat Baba
Şarkıcı Edis babasına sürpriz yaptı

Edis, “Yeni Türkü Zamansız” albümünde seslendirdiği “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısıyla babası Ayhan Görgülü’ye sürpriz yaptı.

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Babasının şarkıdan haberi olmadığını söyleyen Edis, “Babama hediye olsun istedim. O yüzden özellikle de albüm için bir parça seslendirmem teklif edildiğinde bu şarkıyı seçtim. Şarkıyı kaydederken de albüm çıkmadan önce de annemle onun görmemesi için bayağı uğraştık. Aramızda uzun süre şakalar yaptık” dedi.

Şarkıcı Edis babasına sürpriz yaptı

Yeni Türkü’nün şarkısını yorumlamaktan duyduğu onurdan da bahseden yıldız, “Bu fenomen şarkıyı sahiplenmek de ayrı bir onur benim için” diyerek kendisi için önemini anlattı.

Sözleri Yavuz Turgul’a, bestesi Cengiz Onural’a ait Yeni Türkü klasikleri arasında yer alan şarkının düzenlemesini Gürsel Çelik üstlendi.

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