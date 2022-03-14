Tuba Ünsal Napoli’de İtalyan ekiple buluştu

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İtalyan yönetmen Marco Nicoletti’nin yeni filmi “The Dead as Told by Ants”ta başrolü üstlenen Tuba Ünsal, İtalyan ekiple tanışmak için önceki gün Napoli’ye uçtu. Burada hem ekiple tanışan hem de mekan provalarına katılan Ünsal, yarın İstanbul’a dönecek.

Filmin hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek olan ünlü oyuncu, haziranda başlayacak çekimler için yeniden İtalya’nın yolunu tutacak. “Governance” filmiyle geçtiğimiz yıl Altın Küre kazanan Heidrun Schleef’in senaryosunu yazdığı yapımda Tuba Ünsal iki farklı karakterde seyirci karşısına çıkacak.

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20 yıl sonra aynı podyumda

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, üzerindeki Cemil İpekçi tasarımı eşsiz pazen elbisesiyle ortalığı adeta yıkmıştı! İpekçi’nin, o zamanın fiyatıyla 20 liraya imal ettiği elbise, tüm ezberleri alt üst etmişti.

İkili, 20 yıl aradan sonra yeniden birlikte podyumda olacak. Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ünlü modacı, 31 Mart’ta yeni tasarımlarını “Değişim 22” adını verdiği defileyle moda dünyasına sunacak.

Lazzoni Otel’de yapılacak defilenin tek yıldızı Azra Akın değil. Arzum Onan, Sema Şimşek, Ebru Ürün gibi 90’ların efsane isimlerinin yanı sıra Özge Ulusoy da podyuma çıkacak.

Cemil İpekçi defilesi, Banu Noyan’ın organizasyonu ve sanat yönetmenliğini üstlendiği, 29-31 Mart tarihlerinde yapılacak olan ‘Open Stage’ isimli etkinliğin finali olacak.

“Aybar” yüzünden mahsur kaldılar

1 haftadır Avrupa’nın lüks kayak merkezi Val-d’Isere’de tatil yapan Merve Oflaz-Allan Hakko çifti, İstanbul’u vuran Aybar fırtınası yüzünden dönemiyor! Pazar günü dönmeyi planlayan çift, İstanbul’u vuran kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilince İsviçre’de mahsur kaldı. İsviçre, mahsur kalmak için şüphesiz güzel bir yer... İşlerini ayarlayan ikili, biraz da Cenevre’nin tadını çıkarıp ilk fırsatta İstanbul’a dönecek.

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Genç ressamdan Londra çıkarması

2013’te “yılın genç ressamı” seçilen Kadir Akyol, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok uluslararası sergi açan sanatçı, İngiltere’deki ilk sergisini Miart Gallery London’da sanatseverlerle buluşturdu.

“Sınırların Ötesinde” isimli sergisiyle Doğu ve Batı’yı birleştirmeye yönelik gelenekselden evrensele dair üretimleri konu alan sanatçıyı, bu mutlu gününde İngiltere Başkonsolosu Utku Atahan ve eşi Özge Atahan ile Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve eşi Gül Yalçın da yalnız bırakmadı.