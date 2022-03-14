Begüm Birgören'in evliliği iki yılda bitti!

Haberin Devamı

Mahkemeye başvuran çift, önümüzdeki günlerde boşanacak.

1.5 yıldır birlikte olduğu eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile pandemi dönemi olduğu için Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyılan sade bir nikâhla dünya evine giren Begüm Birgören’in düğündeki mutluluk kareleri mazide kaldı.

Boşanma kararını aileleriyle paylaşan çift işlemler için mahkemeye başvurdu.

Karşılıklı anlaşarak boşanacak olan çiftin davası önümüzdeki günlerde görülecek.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Begüm Birgören, oyunculuğa ise alaylı olarak başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan Birgören, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yaptı. Begüm Birgören'in oynadığı dizi ve filmler ise şu şekildedir;

SİNEMA

Haberin Devamı

2014 Kendime İyi Bak – Ruhi Yapıcı/Serhan Aslan

2012 Göl Zamanı – Cafer Özgül

2011 Türkan – Cemal Şan

2010 Kars Öyküleri – Özcan Alper/Ülkü Oktay

2008 Nokta – Derviş Zaim

2008 Ali’nin Sekiz Günü – Cemal Şan

2005 Sen Ne Dilersen – Cem Başeskioğlu

DİZİ

2019 Vurgun-Asya

2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz – Cemal Şan

2015 Bir Deniz Hikayesi – Aydın Bulut

2013-2014 Kaçak – Volkan Kocatürk

2012 Ağır Roman:Yeni Dünya – Metin Balekoğlu

2009 Ömre Bedel – Nihat Durak

2007 Kara Yılan – Yağmur Taylan/Durul Taylan

2005 Kırık Kanatlar – Cevdet Mercan/Faruk Teber

2005 Seher Vakti – Çağatay Tosun

TİYATRO

Öldüğümüz Gece, Sonbaharı Beklerken

ÖDÜLLER

2013“Sonbaharı Beklerken”- Lions Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu