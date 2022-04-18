Samsak Döveci şarkısı paylaşılamıyor... Elif Buse Doğan: Hayretler içerisindeyim

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Grup Laçin’in bir dönem üyelerinden olan klarnet virtüözü, arkadaşını suçlayarak “Program sonrası şarkıyı hep beraber kliplendirelim diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak yol alındı. Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım bir insandır. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Vefasızlığı üzmüştür” demişti.

Doğan, bu iddialara yanıt verdi: “Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere ‘Buse türküyü kendine mal etmeye çalıştı’ diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim. Böyle komik bir şeyin içine çekilip sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim.”