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Samsak Döveci şarkısı paylaşılamıyor... Elif Buse Doğan: Hayretler içerisindeyim

#Samsak Döveci#Elif Buse Doğan#Serkan Çağrı
Samsak Döveci şarkısı paylaşılamıyor... Elif Buse Doğan: Hayretler içerisindeyim

Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan, türküyü birlikte yorumladığı Serkan Çağrı’nın iddialarına yanıt verdi.

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Grup Laçin’in bir dönem üyelerinden olan klarnet virtüözü, arkadaşını suçlayarak “Program sonrası şarkıyı hep beraber kliplendirelim diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak yol alındı. Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım bir insandır. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Vefasızlığı üzmüştür” demişti.

Samsak Döveci şarkısı paylaşılamıyor... Elif Buse Doğan: Hayretler içerisindeyim

Doğan, bu iddialara yanıt verdi: “Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere ‘Buse türküyü kendine mal etmeye çalıştı’ diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim. Böyle komik bir şeyin içine çekilip sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim.”

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