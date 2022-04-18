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Yıldız Tilbe: 25 boa yılanı, 25 çakal ve 30 sırtlan besleyeceğim!

#Yıldız Tilbe#Sokak Köpekleri#Şevval Sam
Yıldız Tilbe: 25 boa yılanı, 25 çakal ve 30 sırtlan besleyeceğim

Hayvanlarla ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden eleştirilen Yıldız Tilbe adliyeye gitti. Hem ‘şikâyetçi’ hem de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren sanatçı, “Mesele hayvan sevmekse 25 tane boa yılanı, 25 tane çakal ve 30 tane sırtlan beslerim” dedi.

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Sokak köpekleriyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Yıldız Tilbe, geçen cuma günü avukatı Handan Bakbak ile ikinci kez adliyeye gelerek hem ‘şikâyetçi’ hem de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

Tilbe, 12 Mart’ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, gebersin, insan parçalamak nedir ya’ şeklinde paylaşım yapmıştı.

Yıldız Tilbe: 25 boa yılanı, 25 çakal ve 30 sırtlan besleyeceğim

KARŞILIKLI SUÇ DUYURUSU

Yıldız Tilbe’nin bu açıklamasıyla ilgili bazı dernekler ve avukatlar ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla savcılığa şikâyette bulunmuştu. Yıldız Tilbe de Leman Sam, Şevval Sam, Ceylan Erdem, Tan Taşçı, Seren Serengil, Arto, Bircan Bali ve Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu sanatçılar ve bazı dernekler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Söylemlerinin farklı bir boyuta çekildiğini ifadesinde belirten Yıldız Tilbe, “Benim yıllardır çalıştığım işletmelere tehdit telefonları, yazılı bildirimler, beni koruyanlara hakaretler yönelterek, çalışma hürriyetime kadar haksız eylemlerde bulunarak kısıtlamışlardır. Mesele hayvan sevmekse 25 tane boa yılanı, 25 tane çakal ve 30 tane sırtlan sahiplenip, İstanbul’un muhtelif sokaklarında beslemeyi düşünüyorum. ‘Hayvan sevmekse buyurun sevelim’ demek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Yıldız Tilbe’nin sözüyle ne politika oluşturur ne de nefret duyar. Türkiye Cumhuriyeti, insanlar ve hayvanlar aleyhine işlem yapmayacak güçlü bir devlettir. Başıboş, sahipsiz ve saldırgan sokak hayvanları Türkiye’nin sorunudur. Bu konuda şikâyet edenlerin çözüm üretmesi gerekir. Duygu ve ifade özgürlüğümün kapsamında söylediğim söz için konuyu başka boyutlara taşıyan herkesten de yasal platformda hesap soracağım” dedi.

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