Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'in sürpriz nikah sonrası ilk işi bu oldu!

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Özçelik, Instagram’daki adına eşinin soyadını da ekledi. Eski oyuncu adını Gamze Özçelik Strik yaptı.

Gözden Kaçmasın Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi Haberi görüntüle

Magazin dünyasının ünlü kadınları genellikle tanındıkları isimle kariyerlerini sürdürmeyi tercih ediyor. Bu durum evlenseler de boşansalar da çok değişmiyor. Bazıları için ise durum çok farklı...Bu durum sosyal medyada da aynı.

Bir bakalım hangi kadın ünlüler evlendikten sonra sosyal medya hesaplarında soyadlarını değiştiriyor hangileri eskisi gibi devam ediyor.

BAŞAK DİZER TATLITUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ Paris'te Başak Dizer ile evlendiğinde birçok kişi Dizer'in eşinin soyadını kullanıp kullanmayacağını merak ediyordu. Bunun için de sosyal medya hesabı sıkı takibe alındı. Başak Dizer bir süre eski soyadıyla kullandı sosyal medya hesabını ama sonra evlilik soyadını da ekledi.

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BEYZA ŞEKERCİ HEPİLERİ

Beyza Şekerci ile Engin Hepileri 2015 yılında hayatlarını birleştirdi.Şekerci, Instagram'da evlilik soyadını da kullanan ünlülerden.

BURCU BİRİCİK YETKİN

Burcu Biricik 2016'da Emre Yetkin ile evlendi. Fazla beklemeden evlilik soyadını da sosyal medya hesabında kullanmaya başladı.

DEMET KUTLUAY'DAN DEMET ŞENER'E

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliyken açtı Instagram hesabını.

Ama sonra işler değişti, evlilik sallantıya girdi. Boşanma davası açtıktan bir süre sonra da eski soyadını kullanmaya başladı. Şener ve Kutluay, 2005 yılında evlenmişti. Çiftin iki çocuğu var.

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O HEP ELVİN LEVİNLER

Elvin Levinler çok konuşulan bir düğünle hayatını Bülent Kocamanoğlu ile birleştirdi.Ama sosyal medya hesabında kendi soyadını kullanmayı tercih etti.

FAHRİYE EVCEN ÖZÇİVİT

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evlilikleri çok konuşuldu... Evcen, sosyal medyadaki kullanıcı adını değiştirmekte acele etmedi. Çift balayındayken Evcen, kullanıcı adına kocasının soyadını da ekledi.

NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU

Neslihan Atagül de hayatını Kadir Doğulu ile birleştirdi.Düğünden hemen sonra da sosyal medya hesaplarında kullanıcı adını Neslihan Atagül Doğulu olarak değiştirdi.

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SİNEM KOBAL

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden… Kobal sosyal medya hesabında evlilik soyadını kullanmıyor.