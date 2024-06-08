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Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi

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#Gamze Özçelik#Reshad Strik#Nikah
Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 17:17

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.

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Haberi çiftin ortak arkadaşları sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadıama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun"

Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi

1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında da rol aldı.

 

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#Gamze Özçelik#Reshad Strik#Nikah

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