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Pandemi sinemaya gölge düşürdü! 2021 top 10...

#Sinema#Boxoffice Türkiye#Yerli Film
Pandemi sinemaya gölge düşürdü 2021 top 10...

2021 yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle kapalı olan sinemalar, açıldığında da pandemi etkilerini hissetmeye devam etti. BoxOffice Türkiye, pandeminin gölge düşürmesine rağmen sinema tutkunlarının 2021’de Türkiye’de en çok izlediği filmleri açıkladı.

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203 FİLM VİZYONA GİRDİ

Koronavirüs sebebiyle sinema salonlarına gösterilen ilgi azaldı. Ama buna rağmen bir grup sinema tutkunu vizyona giren filmleri yakından takip etti, ilgiyle izledi. BoxOffice Türkiye de 2021’de Türkiye’de en çok izlenen filmleri açıkladı. Yaklaşık 12.5 milyon biletin kesildiği 2021 yılında 26 hafta boyunca vizyona 203 yeni film girdi. Bunlardan 125 tanesi yabancı film olurken 78 tanesi ise yerli filmdi.

EN ÇOK “AYKUT ENİŞTE 2” İZLENDİ

 Yılın son haftalarında gösterime giren “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok” (Spider Man: No Way Home), 934 bini aşkın seyirciyle yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2’nci açılışına imza atarken 2021’in en çok izlenen filmi olmayı da başardı. Yerli filmler arasında en çok seyirciye ulaşan yapım ise yine aralık ayında izleyiciyle buluşan “Aykut Enişte 2” filmi oldu.

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Pandemi sinemaya gölge düşürdü 2021 top 10...

2021’in en çok izlenen 10 yerli filmi

1- Aykut Enişte 2: 676.376
2- Akif: 653.664
3- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi: 381.993
4- Hep Yek 4: Bela Okuma Altan: 216.606
5- İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları: 149.814
6- 15/07 Şafak Vakti: 120.706
7- Hababam Sınıfı Yaz Oyunları: 61.207
8- 4N1K Düğün: 46.698
9- Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi: 46.132
10- Seni Bulacam Oğlum!: 40.055

Pandemi sinemaya gölge düşürdü 2021 top 10...

2021’in en çok izlenen 10 yabancı filmi

1- Spider Man: No Way Home: 1.849.954
2- Fast & Furious 9: 959.767
3- Venom: Let There Be Carnage: 668.752
4- Dune: 610.601
5- Eternals: 379.265
6- Black Widow: 363.589
7- The Boss Baby: Family Business: 331.715
8- The Matrix Resurrections: 308.422
9- Encanto: 295.987
10- Luca: 274.0823

En çok izlenen 10 film

Geçen yıl Türkiye’de 203 yeni film vizyona girdi. Toplam 12 milyon 406 bin 106 kişi sinema salonlarına gitti. İşte Türkiye sinema salonlarında en çok izlenen 10 film:

1- Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok: 1 milyon 849 bin 954 izleyici
2- Hızlı ve Öfkeli 9: 959 bin 767 kişi
3-Aykut Enişte 2: 676 bin 376
4- Venom: Zehirli Öfke 2: 668 bin 752
5- Akif: 653 bin 664
6- Dune: Çöl Gezegeni:
610 bin 601
7- Dayı: Bir Adamın Hikayesi: 381 bin 993
8- Eternals: 379 bin 265
9- Black Widow: 363 bin 589
10- Patron Bebek 2: Aile Şirketi: 331 bin 715 izleyici

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