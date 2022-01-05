İşte Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi

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İşte sevgilisi

2006’da kadrosuna katıldığı “Arka Sokaklar” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt’un doğum gününü kutladı. Göksel’in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti. Göksel, sevgilisinin doğum gününü, “Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” sözleriyle kutladı.

İlk 4 gün çok zordu

Derya Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte önceki akşam Cihangir 22 adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Rol aldığı “Nasıl Fenomen Oldum” adlı dizinin çekimlerine, koronavirüse yakalanması ile ara verildiğini ifade eden oyuncu, “İlk 4 gün çok zor geçti” dedi. (Sayit DURMAZ)

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‘Konuşanlar’ izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim

Komedyen Hasan Can Kaya, önceki akşam Cihangir’deydi. Kaya, RTÜK’ün “Konuşanlar” programıyla ilgili yayınlandığı platforma idari para cezası vermesinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Çok tutan mizah işlerinde hep sansür uygulanmıştır. Mizah, dili bozma yeridir. ‘Konuşanlar’ izleyicisi akıl sağlığı en olgun kesim. Kendisiyle barışık insanlar kendisiyle dalga geçer.” (Sayit DURMAZ)

35 bin TL’lik kombin

“Maske Kimsin Sen?” programının jüri üyelerinden Melis Sezen, programın ilk günü giydiği kostümüyle konuşuldu. Eda Ece, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol ile birlikte jüri koltuğunda oturan oyuncu, Raisa Vanessa imzalı kostümle ekran karşısına çıktı.

Pantolon- ceket takım giyen Sezen’in bu kombin için yüksek ücret ödediği öğrenildi. Deri ceketi 25 bin TL, pantolonu ise 10 bin TL olan oyuncunun bu kombini, sosyal medyada fiyatı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Los Angeles’ta pijama partisi

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti yeni yılı Los Angeles’ta karşıladı. İkili, dostlarıyla pijama konseptli sakin bir parti verdi. Çift, sosyal medya hesaplarından yılbaşından pozlarını paylaştı. Akkuş’un bir süreliğine iş için Los Angeles’ta bulunacağı ve eşi Ebru Şallı’nın da onu yalnız bırakmayacağı öğrenildi.

Hoş geldin 33

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Enis Arıkan, ikinci defa koronavirüse yakalanmıştı. Oyuncunun son test sonucu negatif çıktı. Bunu halay çekerek kutlayan Arıkan, kendisine doğum günü hediyesi olduğunu söyledi. 33 yaşına basan oyuncu, önceki akşam Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı ile pastasını üflediği anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Ne güzel şey sevilmek. Nasıl iyileştiriyor insanı. Hoş geldin 33.”

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Yarım kalanı tamamlayacağım

Batuhan Karacakaya önceki gün Bebek’te görüntülendi. Karacakaya “Survivor All Star 2022”ye çok sıkı hazırlandığını söyledi: “Yarım kalan hikayeyi bu sefer tamamlayacağım. İnşallah bu sene daha başarılı olacağım. All Star için çok dizi teklifini reddettim. Bunu da kupa ile taçlandıracağım.” (Deniz BOY)

Tarzan Mert

Amerika’da yaşayan Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Brezilya’ya gitti. Doğa yürüyüşüne çıkan Alaş, elinde büyük bir salkım muz ve kılıç ile poz verdi. Alaş için Instagram’da “Tarzan” şeklinde yorumlar yapıldı.

Köpeğiyle

Oyuncu Barış Arduç önceki gün sosyal medya hesabından köpeği ile çekildiği pozları paylaştı. Hayvan sevgisiyle bilinen Arduç’un fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

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