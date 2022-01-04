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DURMADAN Ä°YÄ°LÄ°K YAPIYOR

Metroda yaÅŸlÄ± insanlara yer vermek, film setinde kamera arkasÄ± ekibin kullandÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r teknik gereÃ§leri taÅŸÄ±makta onlara yardÄ±mcÄ± olmak ya da baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± filmin set ekibi iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k bir servet deÄŸerinde hediyeler almak Reeves iÃ§in artÄ±k sÄ±radan bir durum.Â Ama kÄ±z kardeÅŸinden yola Ã§Ä±karak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶yle bir iyilik var ki kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¶z yaÅŸartan tÃ¼rden.

KAZANDIÄžI PARANIN Ã‡OÄžUNU BAÄžIÅžLAMIÅž

Keanu Reeves, kariyeri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir kilometre taÅŸÄ± olan 1999 tarihli Matrix filminden kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yÃ¼zde 70'ini lÃ¶semi araÅŸtÄ±rmalarÄ± iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ. Reeves'e bu film iÃ§in Ã¶nce 10 milyon dolar Ã¶dendi, sonra da film giÅŸede bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazanÄ±nca 35 milyon dolar daha ekledi kazancÄ±na. ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Reeves, bu kazancÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'ini, lÃ¶semiyle ilgili araÅŸtÄ±rmalarda harcanmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

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KIZ KARDEÅžÄ° DE LÃ–SEMÄ°YLE MÃœCADELE ETTÄ°

Reeves; genel anlamda iyi kalpli biri elbette ama bu konuda bu kadar yÃ¼ksek baÄŸÄ±ÅŸ yapmasÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir nedeni var. Keanu Reeves'in kÄ±z kardeÅŸi Kim, tam 10 yÄ±l boyunca lÃ¶semi tedavisi gÃ¶rdÃ¼. 1991 yÄ±lÄ±nda teÅŸhis alan Kim, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerileme sÃ¼recine girdiÄŸi 2001 yÄ±lÄ±na kadar doktorlarÄ±yla birlikte bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele verdi. Kim Reeves, bugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda, aÄŸabeyi Keanu ise her zaman onun yanÄ±nda.

'ADIMI Ä°LÄ°ÅžKÄ°LENDÄ°RMEK Ä°STEMEDÄ°M'

KardeÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu hastalÄ±k deneyimi sÄ±rasÄ±nda Keanu Reeves, kamuoyuna Ã§ok da fazla duyurmadan bir vakÄ±f kurdu. KazanÃ§ amacÄ± gÃ¼tmeyen vakÄ±f aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da yÄ±llar boyu lÃ¶semi ile ilgili konularda ihtiyaÃ§ iÃ§inde olanlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Reeves bu vakfÄ± neden bu kadar gizli tuttuÄŸunu ise "AdÄ±mÄ± o vakÄ±fla iliÅŸkilendirmek istemedim. VakfÄ±n, yapacaklarÄ±nÄ± kendi baÅŸÄ±na yapmasÄ±nÄ± istedim" diyerek anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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HER FIRSATTA YARDIM FAALÄ°YETLERÄ°NE KATILIYOR

Keanu Reeves geÃ§en yÄ±l da Idaho'da kanser hastasÄ± Ã§ocuklar iÃ§in faaliyet gÃ¶steren bir yaz kampÄ± olan Camp Rainbow Gold yararÄ±na online bir mÃ¼zayedeye katÄ±ldÄ±. Bunun sonucunda 19 bin dolar Ã¶deyen bir kiÅŸi Reeves ile bir online uygulama Ã¼zerinden buluÅŸtu.

ONA YAKIN OLABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N EVÄ°NÄ° SATTI

Oyuncu, kardeÅŸi Kim'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ± uÄŸruna tam 5 bin dolar harcadÄ± basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re. Bu arada sÄ±rf tedavisi sÄ±rasÄ±nda ona destek olabilmek iÃ§in evini satÄ±p ona yakÄ±nÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. Bu Ã¶zel durum, Matrix filminin Ã§ekimlerinin ertelenmesine de neden oldu. Reeves bu durumu bir rÃ¶portajÄ±nda "Kim benim iÃ§in her zaman oradaydÄ±, ben de her zaman onun yanÄ±nda olacaÄŸÄ±m" diyerek kardeÅŸi ile aralarÄ±ndaki baÄŸÄ±n ne kadar saÄŸlam olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

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Hollywod'un en mütevazÄ± ve yardÄ±msever ünlülerinden biri olarak bilinen Keanu Reeves, baÅŸrolünü üstlendiÄŸi John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptÄ±.57 yaÅŸÄ±ndaki Reeves, filmde dublör olarak görev alanlara ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet deÄŸerinde olan saatlerden hediye etti. Aktörün hediyesi olan saatlerin bir tanesi 9 bin dolar yani yaklaÅŸÄ±k 86 bin TL deÄŸerinde. John Wick 4 filminde görev alan beÅŸ dublör, Reeves tarafÄ±ndan hediye edilen saatlerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Saatlerin üzerinde her dublörün adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu görüldü.

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Ã‡OCUKLUÄžU Ã‡OK DA KOLAY GEÃ‡MEDÄ°

Reves'in geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ± trajedilerle ve zorluklarla dolu. Ä°ngiliz bir anne ile Ã‡inli- Hawaili bir babanÄ±n oÄŸlu olarak Beyrut'da doÄŸdu Reeves. O henÃ¼z 3 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ± aileyi terk etti.Ã–ÄŸrenciliÄŸi de zor geÃ§ti Reeves'in. Disleksi sorunu olduÄŸu iÃ§in okuma ve yazma konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. Lise yÄ±llarÄ±nda da dÃ¶rt farklÄ± okula gitmek zorunda kaldÄ±.

DOÄžMAMIÅž Ã‡OCUÄžU Ã–LDÃœ

Keanu Reeves hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k trajedisi ise uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kaldÄ±. YÄ±l 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir Trafik kazasÄ±nda genÃ§ bir kadÄ±n, kullandÄ±ÄŸÄ± jipin camÄ±ndan yola fÄ±rladÄ± ve oracÄ±kta hayatÄ±nÄ± yitirdi. Kazada Ã¶len 28 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber Ã¼zerine Matrix 2 filminin Ã§ekimlerine hazÄ±rlanan Reeves kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±.Â Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, adÄ±nÄ± Ava olarak belirledikleri kÄ±zlarÄ±nÄ± daha doÄŸmadan kaybetmiÅŸlerdi. Sekiz aylÄ±k hamile olan Syme, bir gÃ¼n karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmelerini hissetmediÄŸini sÃ¶yleyince Ã§ift doktora gitti. Ä°ÅŸte acÄ± gerÃ§ek o zaman ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ava, daha doÄŸmadan anne karnÄ±nda Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin iliÅŸkisi bozuldu.

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Ã–ZEL HAYATI HEP MERAK KONUSU OLDU

Sahip olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k servete raÄŸmen, mÃ¼tevazÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yardÄ±mseverliÄŸi ile dikkat Ã§eken Reeves, son dÃ¶nemde yeni sevgilisiyle de gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Reeves, uzun bir sÃ¼re sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile el ele bir etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±llar boyunca hayatÄ±na kimseyi almayan Reeves'in 48 yaÅŸÄ±ndaki Grant ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± romantik iliÅŸkiyi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesi uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. YaÅŸÄ±tÄ± olan meslektaÅŸlarÄ± gibi yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ kadÄ±n yerine kendisine uygun yaÅŸta bir sevgilisi olmasÄ± gÃ¼ndemde yer tutmuÅŸtu. Reeves'in gÃ¶nÃ¼l kapÄ±sÄ±nÄ± yÄ±llar sonra aÃ§an Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaÅŸayan bir sanatÃ§Ä±. Modern sanat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan Grant ile Reeves'in yÄ±llar boyunca yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Metroda kadÄ±nlara ya da yaÅŸlÄ±lara yer veriyor... HayranlarÄ±yla ya da meslektaÅŸlarÄ±yla fotoÄŸraf çektirirken onlarÄ± rahatsÄ±z etmemek için sarÄ±lÄ±yormuÅŸ gibi yapÄ±yor ama asla onlara dokunmuyor. Bir bankta oturup bir sandviçle öÄŸle yemeÄŸini geçiÅŸtiriyor. Set çalÄ±ÅŸanlarÄ±na karÅŸÄ± son derece kibar ve mütevazÄ± asla kapris yapmÄ±yor. Bütün bunlar Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri içi söylense inananÄ± aç olur. Ama söz konusu kiÅŸi Keanu Reeves olunca durum biraz deÄŸiÅŸiyor. Her ne kadar bazÄ± kiÅŸiler onun bu mütevazÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir tür halkla iliÅŸkiler faaliyeti olduÄŸunu ileri sürse de çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±na göre Keanu Reeves tam da göründüÄŸü gibi biri.Keanu Reeves ile 2014 yÄ±lÄ±nda John Wick adlÄ± filmde birlikte çalÄ±ÅŸan AvustralyalÄ± oyuncu Toby Leonard Moore, ünlü oyuncu hakkÄ±nda bütün söylenenlerin gerçeÄŸi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Keanu Reeves'in büyük bir hayranÄ± olduÄŸunu söyleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili ÅŸehir efsanesi gibi anlatÄ±lan her ÅŸeyin yüzde 100 gerçek olduÄŸunu belirtti.

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