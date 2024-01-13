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Özkan Uğur'un adı müzik stüdyosunda yaşayacak

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#Özkan Uğur#Alişan Uğur#Zafer Algöz
Özkan Uğurun adı müzik stüdyosunda yaşayacak
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 07:47

GEÇEN temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur’un adını taşıyan müzik stüdyosu Büyük İstanbul Otogarı’nda açıldı.

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 Genç müzisyenlerin kendi çalışmalarını kaydedebilecekleri stüdyonun açılışına sanatçının oğlu Alişan Uğur, eşi Aysun Aslan Uğur ile ünlü dostları Zafer Algöz, Ayhan Sicimoğlu ve İzzet Öz katıldı.

Açılışta konuşma yapan Alişan Uğur, “Babam hepinizin bildiği gibi çok fantastik eşsiz bir sanatçı ve müzisyendi. Yeni şarkılar keşfetmeyi ve genç müzisyenlerle çalışmaya bayılırdı, onlara destek olmayı çok severdi. Müzik sevgisini içerisinde tutamazdı, herkesle paylaşırdı. Ancak genç müzisyenler için profesyonel bir stüdyo bulmak çok zordu. Babam da bu gençliğinde bizzat yaşamış bir müzisyen. O yüzden Özkan’ın stüdyosunun ücretsiz olarak tüm müzisyenlere açılacak olması hakikaten çok mutluluk verici” dedi.

Özkan Uğurun adı müzik stüdyosunda yaşayacak

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#Özkan Uğur#Alişan Uğur#Zafer Algöz

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