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Özgün: Beşiktaş tutkum aileden

#Özgün#Beiktaş#Beşiktaş
Özgün: Beşiktaş tutkum aileden

Özgün, Beşiktaş dergisinin şubat sayısına röportaj verdi. Şarkıcı, Beşiktaş tutkusunun aileden geldiğini söyledi.

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Eskişehir’de yaşarken evimiz stadın hemen karşısındaydı. Tüm maçlar evimizde oynanıyor gibiydi. Babamın da futbolcu geçmişi olduğu için Eskişehirsporlu futbolcular tanırdı bizi. Ama bizde babadan gelen bir Beşiktaşlılık vardı. Yaş aldıkça neden Beşiktaşlı olduğumu çok daha iyi anladım. Beşiktaş’ın felsefesinden, Beşiktaşlı insanların hayata bakışından, duruşundan çok etkilendim. İyi ki Beşiktaşlı olmuşum.”

Özgün “Beşiktaş benim için gurur, şeref ve onurdur. Daha ötesi ise çok derin benim için” dedi.

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