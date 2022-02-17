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Efsaneler bir aradaEfsaneler bir arada#Şener Şen
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Efsaneler bir arada

#Şener Şen#Uğur Yücel#Ahmet Gülhan
Efsaneler bir arada

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Efsaneler bir arada

Usta oyuncular Şener Şen, Uğur Yücel ve Ahmet Gülhan önceki akşam bir araya geldi. Oyunculara Yücel’in yönetmen oğlu Can Yücel ve senaryo yazarı Uğraş Güneş eşlik etti. Uğur Yücel, bu özel anı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Ustalarım ve çocuklarım. Biri oğlum. Öbürü evlat yerine koyduğum.”

Efsaneler bir arada

Kuliste hazırlık

Alice müzikalinin oyuncuları Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Serenay Sarıkaya önceki akşam İbrahim Selim’in Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yer alan programına konuk oldu. Sarıkaya, kuliste hazırlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun öpücük pozu binlerce beğeni aldı.

Efsaneler bir arada

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Ekranda olmayı özledim

Bir dönem podyumların gözde modelleri İlgi Gövsa, Sevcan Zabit ve Emine Ün önceki akşam Ataşehir’de Nevberi Restoran’da yemek yedi. 25 yıllık arkadaşlar, eski günleri yad etti. Ün, uzun zamandan sonra ilk kez gece dışarı çıktığını söyledi: “Ekranda olmayı çok özledim. Yeni projeler için görüştüğüm yerler var. Belki dizi de olabilir.”

Efsaneler bir arada

Çekimler başlıyor

Ahsen Eroğlu önceki gün Moda Sahili’nde köpeğini gezdirirken görüntülendi. Kahve molası veren oyuncu, “Yeni bir sinema filmi çekimine başlayacağım. Dizi görüşmeleri de devam ediyor” dedi. (Behlül AYDIN)

Efsaneler bir arada

Köpeğim ameliyat olacak

Oyuncu Bige Önal önceki gün Zekeriyaköy’deki bir veterinere girerken görüntülendi. Telaşlı olduğu gözlemlenen Önal, köpeğinin sağlık sorunu olduğunu dile getirdi: “2 saat tahlil bekleyeceğiz. Ondan sonra da ameliyat olacak. Çok korkuyorum şu an.” (Deniz BOY)

Efsaneler bir arada

Baba-kız günü

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Hasan Şaş önceki gün kızı Derin’le Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Baba-kız, dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Ardından suşi yemeye geçeceklerini söyleyen baba-kız, objektiflere poz da verdi.

Efsaneler bir arada

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#Şener Şen#Uğur Yücel#Ahmet Gülhan

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