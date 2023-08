Oyuncu Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Renda Güner, sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı.

Ünal Silver 75 yaşındaydı.

Usta oyuncunun hastane odasında çekilen fotoğrafı 24 Temmuz'da "Hamburg'dan Yaşar kardeşim ziyarete gelmiş" notu ile sosyal medya hesabında paylaşılmıştı...

HÜLYA DUYAR'DAN VEDA MESAJI

Oyuncu Hülya Duyar, yakın dostu Ünal Silver'in vefat haberinin ardından veda mesajı yayınladı.

"Ünal Silver gibi bazı özel insanlarla paylaşılan anılar, bir ömre sığamıyorken aslında hiçbir paragrafa sığamaz ama can dostuma aramızdan ayrıldığı bu günde, buradan teşekkür etmek istedim... Teşekkür edeceğim çünkü benim için bu bir veda değil... Hayatımızın büyük çoğunluğunda birbirimiz ile mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, dertlerimizi, sırlarımızı, yeri geldi hanemizi yeri geldi soframızı paylaştık. Sen bana hem can, hem yol arkadaşı, yeri geldi hem hoca hem abi hem de babam oldun. Yerin bende çok ayrı... Şimdi, paylaştığımız bu hayatta senin bana kattıkların ile birlikte tüm güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim, ben anılarımızı yaşattıkça, sen de benimle yaşamaya devam edeceksin, o yüzden bu bir veda değil... Her şey için teşekkür ederim can dostum, ruhun gibi parlayan ışıkların içinde uyu..."

SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR...

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Ünal Silver, 16 Temmuz 1948, İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ünal Gümüş’tür. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Umur Bey karakteri ile dünyanın birçok ülkesinde bilinen Ünal Silver, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2002 yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. Poyraz Karayel ve Aşk Yalanı Sever yer aldığı önemli dizilerdendir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

A-Normal / Oyuncu - 2019

Kızgın Damdaki Kedi / Oyuncu - 2017

Süpernova / Beautiful Burnout / Oyuncu - 2012



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020)

Tövbeler Olsun (2020)

Kurşun (Kerim Paşa, 2019)

Vurgun (Feyyaz, 2019)

Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018)

Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018)

No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017)

Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016)

Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015)

Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016)

Kadim Dostum (Rafet, 2014)

Benim İçin Üzülme (Şahin, 2012-2013)

Muhteşem Yüzyıl (Şarlken, 2011)

Kuzey Güney (Atilla Sinaner, 2011-2012)

Gönülçelen (Burhan, 2010

Deli Saraylı (Amiral Sör Edward, 2010)

Bir Bulut Olsam (Aslan Bulut, 2009)

Sessiz Fırtına (Kör Rıfat, 2007)

Yalancı Yarim (Vahi Özkul, 2006)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Hilal, Feza and Other Planets (2020)

Between Two Dawns (İbrahim, 2020)

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (2017)

Deliormanlı (Deliormanlının Ustası, 2016)

Çarşı Pazar Çarşı Pazar (Belediye Başkanı, 2014)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Zagor İbrahim, 2014)

Benimle Oynar mısın? (Enver, 2013)

Zenne (Yılmaz, 2011)

Dedemin İnsanları (Deli Bayram, 2011)

Beni Unutma (Olcay'ın Babası, 2011)

Gölge (Salim, 2008)

Hokkabaz (Ayhan, 2006)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Mavi Kuş (Beşir Ağa, 2006)

Üçe Karşı Truva (2005)

Alles Getürkt! (2002)

Rol Aldığı Kısa Filmler:

Gölge (2) (Salim, 2008)