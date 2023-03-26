Oyuncu Tuan Tunalı ve Angela Caccamo evlendi

Haberin Devamı

2009-2014 yılları arasında Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı 'Özgür' karakteriyle üne kavuşan Tuan Tunalı ikinci kez nikah masasına oturdu.

Meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında çekişmeli boşanan yakışıklı oyuncu gönlünü model Angela Caccamo'ya kaptırmıştı.

Uzun zamandır aşk yaşayan mutlu çift Sapanca'da gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle nikah yolunda ilk adımı atmıştı.

Yakınlarının katıldığı sade bir törenle mutluluğa 'evet' diyen ünlü oyuncu muradına erdi.

İtalya'nın Toskana şehrinde Angela Caccamo ile nikah masasına oturan Tuan Tunalı bu özel günün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Haberin Devamı

Tunalı siyah bir takım elbise giyerken, eşi Angela Caccamo ise kırmızı parlak süslerle işlenmiş bir elbise tercih etti.

ONLAR DA YURTIŞINDA EVLENDİLER!

Gösteri dünyasının ve cemiyet hayatının bazı ünlüleri Türkiye yerine yurtdışındaki konsolosluklarda evlenmeyi tercih etti. Bazıları sadece bir kaç arkadaşlarının katılımıyla bazıları da ailelerinin de hazır bulunduğu törenlerle Roma, Paris, Milano gibi kentlerde dünyaevine girdi. İşte yurtdışında evlenen ünlüler.

İTALYA'DA SÜRPRİZ NİKAH

İpek Filiz Yazıcı uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ufuk Beydemir ile dünyaevine girdi.

İtalya'nın Tivoli kentinde nikah masasına oturan çift en özel anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İkilinin sürpriz evliliği takipçilerini ve dostlarını şaşırttı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrikler' mesajları yazıldı.

Haberin Devamı

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yurtdışında evlilik modasının öncülerinden. Çift 1997 yılında Paris'te Türkiye Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama yolları 2005 yılında ayrıldı.

ŞÜKRAN OVALI - CANER ERKİN

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çift bir yıl sonra da kızları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı.

TOLGAHAN SAYIŞMAN - ALMEDA ABAZİ

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman da ABD'de evlendi. Onların seçtiği yer ise gösteri dünyasının yani bir anlamda şöhretin merkezi Los Angeles kenti oldu. 2017'de nikah masasına oturan Abazi ile Sayışma'nın Efehan ve Alina adında iki çocukları bulunuyor.

Haberin Devamı

MEHMET ALİ ERBİL - TUĞBA COŞKUN

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun da Roma Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama bu evlilik uzun sürmedi olaylı biçimde sona erdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN - ONUR SAYLAK

Gönülçelen dizisinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak evlenmek için Paris'i seçti.

BURCU KARA - FIRAT PARLAK

Oyuncu Burcu Kara ve yönetmen Fırat Parlak, Belçika'nın Orta Çağ'dan kalma mimarisi ile tanınan Brugge kentinde evlendi. 2016'da dünya evine giren aşıkların 2017'de çocukları Ali Çınar doğdu.

Haberin Devamı

MUSTAFA SANDAL - MELİS SÜTŞURUP

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup da tercihi yurt dışından yana kullanan ünlülerden. Çift, 4 Haziran günü Roma'da mutluluğa 'evet' dedi. İkili daha sonra Marmaris'te düğün yaptı.

BEREN SAAT - KENAN DOĞULU

Ünlü müzisyen Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat ise ABD'nin Los Angeles kentinde hayatlarını birleştirdi. 2014'te nikah masasına oturan çift, bir dönem evliliklerinde kriz yaşasa da zor günleri atlattı.

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

Magazin dünyasının gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Başar Dizer ise Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Çift, 2022 yılında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkili oğullarına Kurt Efe ismini verdi.

Haberin Devamı

SELMA ERGEÇ - CAN ÖZ

Oyuncu Selma Ergeç ile Can Öz, 2015 yılında Almanya'da hayatlarını birleştirdi. İkili bir yıl sonra kızları Yasmin'e kavuştu.

EBRU ŞANCI - ALPASLAN ÖZTÜRK

Model Ebru Şancı ise 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile muradına erdi. Belçika'da dünyaevine giren çiftin, Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor.

GÜLŞEN - OZAN ÇOLAKOĞLU

Müzisyen çift Gülşen ile Ozan Çolakoğlu 2016 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde evlendi. İkilinin bir yıl sonra da çocukları Azur Benan dünyaya geldi.