Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı! Buğra Bahadırlı'nın gözyaşları...

Güncelleme Tarihi:

#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Nilgün Belgün
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 15:46

Kanser tedavisi sürerken vücudunda türeyen mantar sebebiyle hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Kanserle mücadele ederken vücudunda türeyen mantar sebebiyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

59 yaşında vefat eden Kalkavan bugün son yolcuğuna uğurlandı.

Ünlü isimler Kalkavan’a veda etmek için Zincirlikuyu Camii’ne geldi.

Birlikte rol aldığı arkadaşlarının yanı sıra müzik dünyasının tanınmış simaları da cenazeye katıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Buğra Bahadırlı, hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı:

"Son bir buçuk haftadır enfeksiyon çok ağırlaştığı için bilinci yerinde değildi. Kanser sürecinin başlangıcına biz çok iyi bir tablo ile girmedik.

Doktorların bunu tedavi edebilecek ilaçları vardı ama tedaviden çok ümitli değillerdi. Aslında üç aya yakın bir ömür biçtikleri oldu. Tabii bunu bize söylemediler. Sonradan doktorlarla çok samimi olduğumuz için öğrendik. Kanser sürecini o kadar güzel atlatıyordu, tümörlerinde gerilemeler oldu. Doktorlar ‘siz bu süreci atlatacaksınız’ dedi.

Haberin Devamı

O sırada vücudu kuvvetlendi, kilo aldı. Tek başına işlerini hallediyor, elinden tutmadan yürüyordu. Hayata tekrar kendisini hazırlıyordu. Çok güzel bir süreç geçiyordu, ‘literatüre gireceksiniz’ dediler.

İnsanın moral motivasyon sürecinin ne kadar önemli olduğunu fark etti doktorlar. Billur hiç ölmeyi düşünmedi. Süreç öyle de ilerliyordu fakat kemoterapi portunun içine yerleşen bir mantar enfeksiyonu oldu. Üç hafta boyuncu enfeksiyonla savaştı, gücü yetmedi kalbi durdu.

Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı Buğra Bahadırlının gözyaşları...

Müthiş bir mücadele inanılmaz bir azim gösterdi. Biz atlatacağına inanıyorduk. Bu süreci atlatıp insanlara umut olmasını çok istedim. Hayat sevgiyle tutunmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmasını isterdim, o da çok istiyordu. Çok güzel sosyal sorumlulukları vardı bunların hepsini icra etmeyi düşünüyordu gücü yetmedi maalesef. İnşallah onun hayal ettiklerini ben gücüm yettiği kadar yapacağım. O benim yarım değildi, o bendim. Hayatımda onun çok büyük bir boşluğu olacak. O boşluk şimdiden gelmeye başladı. Tek başıma kaldığım zaman onun yükü başlıyor zorluğu orası… Gittiği yerde çok mutlu olduğunu biliyorum.  O hep benim kalbimde olacak. Öldüğünde başındaydım, öptüm. Hala bir parçam o burada gibi hissediyorum. Hiçbir ‘keşkem’ olmadı. Güzel hayallerimiz vardı onları icra edemedik. Üzüntüm tamimiyle sevgiden. Ölüm hayatı bitirir ilişki değil."

Haberin Devamı

Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı Buğra Bahadırlının gözyaşları...
Taziyeleri kabul eden Billur Kalkavan’ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. 

ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI!
Oyuncu Nilgün Belgün arkadaşının ardından, ‘Çok özel bir insandı, iyi kalbin karşılığı, dürüst ve özgürdü.’ ifadelerini kullandı.

Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı Buğra Bahadırlının gözyaşları...

Dostları, Kalkavan'a veda etmek için Zincirlikuyu Camii’ne akın etti.

Gözden Kaçmasın

Billur Kalkavanın son sözlerini sevgilisi açıkladıBillur Kalkavan'ın son sözlerini sevgilisi açıkladı
#BİLLUR KALKAVAN#BUĞRA BAHADIRLI
Sil, süpür, yemek pişir, geçiyor zaman... Yeni yaşına girmesine 18 gün kalmıştı'Sil, süpür, yemek pişir, geçiyor zaman'... Yeni yaşına girmesine 18 gün kalmıştı
#BİLLUR KALKAVAN#BİLLUR KALKAVAN ÖLDÜ

ÖLÜM NEDENİNİ SEVGİLİSİ AÇIKLADI: MARTAR TÜREMİŞ

Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın vefat nedenini şu sözlerle açıklamıştı: “Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne Yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı."

Haberin Devamı

Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı Buğra Bahadırlının gözyaşları...

'KORONAYA MÜTEŞEKKİRİM'

Billur Kalkavan, hastalığının gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti:

“Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir Film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik. Ama bu benim için yeniden doğuş. Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim. İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler.”

 

Gözden Kaçmasın

Billur Kalkavanın dostları yasta: Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli...Billur Kalkavan'ın dostları yasta: Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Nilgün Belgün

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve