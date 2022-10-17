Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı! Buğra Bahadırlı'nın gözyaşları...

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Kanserle mücadele ederken vücudunda türeyen mantar sebebiyle hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

59 yaşında vefat eden Kalkavan bugün son yolcuğuna uğurlandı.

Ünlü isimler Kalkavan’a veda etmek için Zincirlikuyu Camii’ne geldi.

Birlikte rol aldığı arkadaşlarının yanı sıra müzik dünyasının tanınmış simaları da cenazeye katıldı.



GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Buğra Bahadırlı, hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı:

"Son bir buçuk haftadır enfeksiyon çok ağırlaştığı için bilinci yerinde değildi. Kanser sürecinin başlangıcına biz çok iyi bir tablo ile girmedik.

Doktorların bunu tedavi edebilecek ilaçları vardı ama tedaviden çok ümitli değillerdi. Aslında üç aya yakın bir ömür biçtikleri oldu. Tabii bunu bize söylemediler. Sonradan doktorlarla çok samimi olduğumuz için öğrendik. Kanser sürecini o kadar güzel atlatıyordu, tümörlerinde gerilemeler oldu. Doktorlar ‘siz bu süreci atlatacaksınız’ dedi.

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O sırada vücudu kuvvetlendi, kilo aldı. Tek başına işlerini hallediyor, elinden tutmadan yürüyordu. Hayata tekrar kendisini hazırlıyordu. Çok güzel bir süreç geçiyordu, ‘literatüre gireceksiniz’ dediler.

İnsanın moral motivasyon sürecinin ne kadar önemli olduğunu fark etti doktorlar. Billur hiç ölmeyi düşünmedi. Süreç öyle de ilerliyordu fakat kemoterapi portunun içine yerleşen bir mantar enfeksiyonu oldu. Üç hafta boyuncu enfeksiyonla savaştı, gücü yetmedi kalbi durdu.

Müthiş bir mücadele inanılmaz bir azim gösterdi. Biz atlatacağına inanıyorduk. Bu süreci atlatıp insanlara umut olmasını çok istedim. Hayat sevgiyle tutunmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmasını isterdim, o da çok istiyordu. Çok güzel sosyal sorumlulukları vardı bunların hepsini icra etmeyi düşünüyordu gücü yetmedi maalesef. İnşallah onun hayal ettiklerini ben gücüm yettiği kadar yapacağım. O benim yarım değildi, o bendim. Hayatımda onun çok büyük bir boşluğu olacak. O boşluk şimdiden gelmeye başladı. Tek başıma kaldığım zaman onun yükü başlıyor zorluğu orası… Gittiği yerde çok mutlu olduğunu biliyorum. O hep benim kalbimde olacak. Öldüğünde başındaydım, öptüm. Hala bir parçam o burada gibi hissediyorum. Hiçbir ‘keşkem’ olmadı. Güzel hayallerimiz vardı onları icra edemedik. Üzüntüm tamimiyle sevgiden. Ölüm hayatı bitirir ilişki değil."

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ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI!

Oyuncu Nilgün Belgün arkadaşının ardından, ‘Çok özel bir insandı, iyi kalbin karşılığı, dürüst ve özgürdü.’ ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİNİ SEVGİLİSİ AÇIKLADI: MARTAR TÜREMİŞ

Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın vefat nedenini şu sözlerle açıklamıştı: “Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne Yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı."

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'KORONAYA MÜTEŞEKKİRİM'

Billur Kalkavan, hastalığının gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemişti:

“Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir Film çekildi. Süreç öyle başladı. Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik. Ama bu benim için yeniden doğuş. Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim. İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler.”