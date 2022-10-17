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Billur Kalkavan'ın son sözlerini sevgilisi açıkladı: Aşkım ben seni hiç bırakır mıyım!

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#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Zincirlikuyu Camisi
Billur Kalkavanın son sözlerini sevgilisi açıkladı: Aşkım ben seni hiç bırakır mıyım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 07:13

Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan, 59 yaşında hayata veda etti. Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, oyuncunun son sözlerini açıkladı: “Duygulanıp Billur’a sarıldım. Ben ağlayınca kendine geldi ve ‘Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım’ dedi.”

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Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Buğra Bahadırlı, 13 yıldır birlikte olduğu oyuncu ile son diyaloğunu anlattı:

“Doktorların ‘tümörden mi progresyon yapıyor’ diye endişelendiği bir dönemde ‘Bu kadar hızlı düşüş enfeksiyondan oluyordur’ dedim. Enfeksiyon çıktı. Orada canım sıkıldı. Biraz duygulandım. Odaya girdiğimde Billur baygındı. Duygulanıp sarıldım. Ben ağlayınca kendine geldi ve ‘Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım’ dedi. Son diyaloğumuz o oldu.”

BİR KÖTÜ GÜNÜMÜZ BİLE GEÇMEDİ

Buğra Bahadırlı, çok üzgün olduğunu söyledi ve ekledi: “Billur, zamanında bana bir hikâye anlatmıştı. Bir adam karısını kaybediyor. Adam, haberi aldıktan sonra hemen bunu karısıyla paylaşmak istiyor ve ‘Şu an karımın öldüğü haberini gidip karımla paylaşmalıyım’ diyor. Benim de şu an hissettiğim şey o. Bir kötü günümüz bile geçmedi. Bir gün tartışmadık. Tabii ki fikir tartışmalarımız oldu ama bir gün kavga edip ayrılmaya niyetlenmedik.”

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Bahadırlı, Billur Kalkavan’ın vasiyeti olmadığı haberleri hakkında, “Manevi bir vasiyeti yok. Çünkü öleceğini düşünmüyordu. Kendi aramızda konuştuğumuz şeyler vardı ama resmiyete dökmedik. Birbirimizin hayat arkadaşıydık çünkü” açıklamasını yaptı.

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KENTSEL DÖNÜŞÜME ÜZÜLDÜ

Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan’ın son günlerde çok üzgün olduğunu da söyledi: “Kemoterapi portunun içine yerleşen mantardan dolayı enfeksiyon oluştu. Normal insanın bile kaldıramayacağı enfeksiyona yakalandı. Vücut çok yorulmuştu. Ayrıca oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdi.

Billur Kalkavanın son sözlerini sevgilisi açıkladı: Aşkım ben seni hiç bırakır mıyım

‘90 gün içinde evinizin boşaltılması gerekiyor’ denilince de morali bozuldu. Üzüntüden 2 günde 1.5 kilo verdi. Hastanede kalmak istedi. ‘Sonra yeni evimize geçeriz’ dedi ama kısmet olmadı. İyileşmeye başlamıştı. Ama bu ev konusundan sonra hayatla bağı azaldı.”

Billur Kalkavan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na
defnedilecek.

 

 

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#Billur Kalkavan#Buğra Bahadırlı#Zincirlikuyu Camisi

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