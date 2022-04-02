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Orhan Ölmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Orhan Ölmez şarkıları ve hayatı

#Orhan Ölmez#Orhan Ölmez Kimdir#Şarkılar Bizi Söyler
Orhan Ölmez kimdir, kaç yaşında, nereli Orhan Ölmez şarkıları ve hayatı

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alan Orhan Ölmez, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Duygulu aşk şarkılarına imza atan Orhan Ölmez, özellikle 'Su Misali' şarkısıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Peki, Orhan Ölmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Orhan Ölmez şarkıları...

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ORHAN ÖLMEZ KİMDİR?

şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu Orhan Ölmez, 1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun farklı yerlerinde geçiren Ölmez, babasının vefatının ardından annesi ve kardeşi ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesine yerleşmiştir.

1995 – 2000 yılları arasında “Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı”nda eğitim gören Orhan Ölmez, üniversite sonrasında, “TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu” nda bağlama sanatçısı olarak görev almıştır.

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Çeşitli enstrümanları çalma yeteneğine sahip olan Orhan Ölmez, 2003 yılında “Su Misali” adını verdiği ilk albümüyle önemli bir çıkış yapmıştır. Ardından Her Şeyin Farkındayım, Damla Damla, Orhan Ölmez, 2+20 ,Türkü, Adam Ve Kadın ve Sessiz Sessiz gibi birçok albüm çıkarmıştır.

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2006 yılında “Kral TV Video Müzik Ödülleri nde “En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı” ödülüne layık görülen Ölmez, Cengiz Kurtoğlu başta olmak üzere Nuray Hafiftaş, Özcan Deniz ve Alişan gibi birçok sanatçıya söz ve beste vermiştir.

Yıllar süren müzik yolculuğunun, kendisine sağladığı birikim ve tecrübe sayesinde Orhan Ölmez, albümlerindeki tüm şarkıların düzenlemelerini kendisi yaptı ve daha çok akustik bir sound üzerine eğilerek, şarkıların barındırdığı duygu yoğunluğunu, kendine özgü bir sadelikte yansıtmayı tercih etmektedir.

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ORHAN ÖLMEZ ALBÜMLERİ

Su Misali (2003)

Her Şeyin Farkındayım (2005)

Damla Damla (2008)

Orhan Ölmez (2011)

Orhan Ölmez 2+20 (2012)

Türkü (2014)

Ya Olmasaydın (2015)

Adam ve Kadın (2016)

Senin Gecen Güne Benzer (2017)

İçerdeyim (2017)

Sessiz Sessiz (2019)

Merdo (2019)

Hayır Ve Şer (2020)

Bırak Gitsin (2021)

Canım Benim (2021)

Merak Etme (2021)

Söz Verdim (2021)

 

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