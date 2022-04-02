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Grup Laçin üyeleri kimdir, isimleri nedir, yaşları kaç? Grup Laçin şarkıları ve biyografisi

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Şarkılar Bizi Söyler programının bu hafta konukları arasında yer alan Grup Laçin izleyiciler tarafından merak konusu oldu. "Bekar Gezelim" şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Grup Laçin üyeleri isimleri, yaşları ve biyografisi de internet sitelerinde araştırılmaya başlantı. Peki, Grup Laçin üyeleri kimdir? İşte Grup Laçin biyografisi ve şarkıları...

1/3Grup Laçin üyeleri kimdir, isimleri nedir, yaşları kaç Grup Laçin şarkıları ve biyografisi

Her hafta birbirinden ünlü konuklarıyla ve konseptle izleyiciye müzik dolu anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu. Konukların arasında 90'lı yıllara Bekar Gezelim şarkısıyla iz bırakan Grup Laçin de yer alıyor. Peki, Grup Laçin üyeleri kimdir, isimleri nedir, yaşları kaç? İşte, Bekar Gezelim Şarkısını seslendiren Grup Laçin üyeleri biyografisi...

2/3GRUP LAÇİN KİMDİR

GRUP LAÇİN KİMDİR?

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.

1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerdede bulundu.

1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek, 1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım, 2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 elemandan oluşmaktadır.

Grup Üyeleri İsimleri;

Solist : Hakan Alkar

Bağlama vokal : Ali Abacı

Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

Davul : Timur Ümüt

Bas gitar : Alaskar Abbasov

Klarnet : Serkan Çağrı

Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

3/3GRUP LAÇİN ALBÜMLERİ

GRUP LAÇİN ALBÜMLERİ

Türküden Sevgiye (1994)

Doğaçlama Yürek (1996)

Bekar Gezelim (1998)

Sevdalım (2000)

Ayşelerin Ayşesi (2002)

Laçin (2004)

Şinanari (2007)

Samsak Döveci (2013)

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