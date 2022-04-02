Grup Laçin üyeleri kimdir, isimleri nedir, yaşları kaç? Grup Laçin şarkıları ve biyografisi

GRUP LAÇİN KİMDİR?

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan dört öğrenci tarafından kuruldu. Kendilerine özgü tınılarıyla türküleri deneysel bir arayış içerisinde yorumlayan grup 90 lı yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı.



1998 yılında Altın Kelebek "Türkiye'nin En İyi Grubu" ödülünü alan Grup Laçin, pek çok uluslararası kültürel faaliyetlerdede bulundu.



1994 yılında Türküden Sevgiye,1996 yılında Doğaçlama Yürek, 1998 yılında Bekar Gezelim, 2000 yılında Sevdalım, 2002 yılında Ayşelerin Ayşesi, 2004 yılında Laçin ve 2007 yılında Şinanari albümüyle sevenlerine 13 yılda 7 albüm sundular.



Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan Laçin 5 elemandan oluşmaktadır.



Grup Üyeleri İsimleri;



Solist : Hakan Alkar



Bağlama vokal : Ali Abacı



Akordeon Vokal : Şerif Baldemir



Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı



Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki



Davul : Timur Ümüt



Bas gitar : Alaskar Abbasov



Klarnet : Serkan Çağrı



Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)