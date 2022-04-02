Bedia Akartürk Şarkılar Bizi Söyler konuğu! Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 Sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.



Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.



Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk'ün müzesinde bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.



Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.