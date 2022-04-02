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Bedia Akartürk Şarkılar Bizi Söyler konuğu! Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında yer alan Bedia Akartürk, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, ''Türk Halk Müziği'' gecesi yaşanacak. Peki, Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yılların eskitemediği sanatcı Bedia Akartürk hakkında merak edilenler...

1/3Bedia Akartürk Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli

Bedia Akartürk şarkıları ile Şarkılar Bizi Söyler programına iz bırakmaya geliyor. Türk Halk Müziği şarkılarının seslendirileceği gecede, Bedia Akartürk güçlü sesiyle izleyenlere müzik dolu anlar yaşatacak. Peki, Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Bedia Akartürk'ün hayatı...

2/3Bedia Akartürk Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli

4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.

9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.

3/3Bedia Akartürk Şarkılar Bizi Söyler konuğu Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli

Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 Sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk'ün müzesinde bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.

Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

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