Orhan Ölmez: Babamın sesini özlüyorum

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Alişan’la sohbeti esnasında kaybettiği babasını anlatan Orhan Ölmez, şöyle konuştu: “Babamı 11 yaşındayken kaybettiğim için ‘baba’ kelimesi 15 yaşıma kadar kullanmaktan hep imtina ettiğim bir kelime oldu. Yıllar sonra normalleştirebildim konuyu. Baba; bir güç, önder, lider, yol gösterici. 10 yaşıma kadar bir baba figürüyle yaşamışım ben aslında ve o bana hâlâ rehber. Ben babamı hastayken evimizin önünde ambulansa yerleştirdim. Hastaneye gitmek istedim, ‘Sen gelme’ dediler. Sonra sadece bir defa gördüm zaten babamı, o da son görüşmemizmiş. Ama öyle gibi davranmadı hiç.

Babam bir süre tatile gitmiş gibi hissettim, dönecek gibi geldi. Yara sıcakken acıtmıyor, yavaş yavaş o yara kabuk tutmaya başlıyor. Sonra o kabuğu yolmaya çalışıyorsunuz, daha da acıtıyor. Babamın sesini özlüyorum.

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Hatırlamaya çalışıyorum bazen ama olmuyor. ‘Özledim’ şarkımı herkes bir aşk şarkısı zanneder, aslında babama özeldir. Ona özlemimdir o şarkı.”