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Acun Ilıcalı'nın yeni teknesi suya indi!

#Acun Ilıcalı#Acun Ilıcalı Tekne#BALMY
Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi
Mehmet Üstündağ

Acun Ilıcalı’nın yeni teknesi suya indi. Mengi Yay Yachts’ın 3 yılda yaptığı 50 metrelik motor yat, Ilıcalı’nın kızlarının baş harfleriyle oluşturulan ‘BALMY’ adını taşıyor.

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8 Haziran’da Tuzla Tersanesi’nde suya indirilen tekne, Mengi Yay’ın ‘Virtus 47 Hull’ serisinden ve tamamen çelik ve alüminyumdan üretilmiş.

Seçkin bir tasarıma sahip olan teknenin iç dekorasyonu da aynı özeni taşıyor.

Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi

Acun Ilıcalı ve ailesinin tüm ihtiyaçları gözetilerek özel olarak tasarlanan teknenin içinde ayak tenisi sahası ve 10 metrelik havuz da var.

Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi


Kış boyunca Dominik-İstanbul arası mekik dokuyan TV8’in patronu, İngiltere’nin Hull City takımını alarak yoğun programına bir de kulüp patronluğu eklemişti.
Ilıcalı, yaz boyunca yeni teknesinde bol bol dinlenerek, yeni sezon için enerji depolayacak.

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‘Overdose’da buluştular

Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi

Ceylan Çapa - Begüm Gazioğlu Ballı - İlkem Öztürk

İlkem Öztürk, daha önce yaşadığı New York’tan döner dönmez kolları sıvayıp sağlıklı ve mutlu yaşam anlayışıyla ekim 2021’de Etiler’de Dose İstanbul Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni ve içindeki Overdose Restoran’ı açmıştı. İstanbul’un en çok tercih edilen mekanlarından biri olan Dose, önceki gün “yaza merhaba” etkinliği düzenledi.

Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi

Mine Kalpakçıoğlu - Başak Pelister

İlkem Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen bahçe partisine birçok ünlü isim ve özel davetliler katıldı. Davette Overdose’un şefi Bora Günebak’ın hazırladığı sağlıklı tadımlık ikramlar edilirken, davetliler DJ İlayda Aydoğar’ın müzikleri eşliğinde eğlenceli saatler geçirdi.

Yeme içme peşinde

Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi

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Cemiyetin ünlü ismi Ülkü Alikoç, yeni YouTube kanalıyla adından söz ettiriyor. Ayşe Kucuroğlu’nun kardeşi olan Ülkü Hanım, “Yeme içme peşinde” sloganıyla kurduğu kanalında onunla aynı tutkuyu paylaşanlara öneriler veriyor. Kendisini ‘keşfetmekten ve onları paylaşmaktan mutlu olan bir insan’ olarak tanımlayan Alikoç, “Kendimi bildim bileli gezerim yakın uzak bakmadan; araba, uçak, tren, gemi demeden. Her kazandığımı gezmeye ve yemeğe harcadım, hâlâ da öyle” diyor. Kanalına ünlü isimleri de davet eden Ülkü Hanım, semt turları yapıyor ve ülkenin gizli cennetlerini tanıtıyor.

Ruhun ve aşkın dansı

Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi

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Özbekistan Ulusal Balesi’nin sahneye koyduğu “Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı”, Türkiye’de üç gösteri ile seyirciyle buluşacak. İlk gösteri 21 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin yepyeni sahnesinde gerçekleşecek. 28-29 Haziran tarihinde de gösteri Bursa’da sahnelenecek. Koreograf Raimondo Rebeck’in yönettiği “Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı”, UNESCO himayesindeki Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu’nun bale topluluğu tarafından icra ediliyor.

Acun Ilıcalının yeni teknesi suya indi

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#Acun Ilıcalı#Acun Ilıcalı Tekne#BALMY

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