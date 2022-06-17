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Plajda güzeller geçidi! Ünlülerden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor...

#Ezgi Mola#Burcu Özerk#Melisa Döngel
Plajda güzeller geçidi Ünlülerden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor...

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor. İşte objektife yansıyanlar...

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Önce iş sonra deniz

Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı Çeşme’de görüntülendi.işlerinden dolayı uzun bir tatile çıkamadığını söyleyen ünlü oyuncu, “2 günlük tatile çıktım, tekrar İstanbul’a döneceğim” dedi. Mola, Yuzu Beach’te sevgilisiyle denize girerken objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Plajda güzeller geçidi Ünlülerden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor...

Deniz eğlencesi

Oyuncu Burcu Özberk önceki gün Bodrum Gölköy’de Felix Beach’teydi. Oyuncu, yeğeni Can ve köpeği Çangu ile denize girdi. Özberk, köpeğini yüzerken fotoğrafladı ve yeğeniyle şakalaştı. Deniz keyfinden sonra iskeleye çıkan oyuncu, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Özberk, öğle yemeği için konakladığı otele geri dönüp dinlendi. (Kamil SÜMER)

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Plajda güzeller geçidi Ünlülerden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor...

Tatil molası

Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi. Şarkıcı, yoğun sahne programı öncesi arkadaşlarıyla tatile çıktığını söyledi. Görgüzel, bir süre şezlongda güneşlendikten sonra bunaltıcı sıcağa dayanamayarak denize girdi.

Plajda güzeller geçidi Ünlülerden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor...

Jet-ski keyfi

Bodrum’da tatil yapan Melisa Döngel önceki gün Torba’da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, Magi Beach’te jetski’ye bindi. Döngel, bir arkadaşıyla bindiği aracı ustalıkla kullandı. (Kamil SÜMER)

Plajda güzeller geçidi Ünlülerden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor...

Nişanlılardan sevgi gösterisi

Pınar Dilşeker önceki gün Zonguldakspor’un eski başkanı işadamı nişanlısı İsmail Recai Şanlı ile Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te yaz sezonunu açtı.

Ünlü çift, uzun süre şezlongda vakit geçirdi. Nişanlıların, birbirlerine sevgi gösterisinde bulunması objektife yansıdı.

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Plajda güzeller geçidi Ünlülerden tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor...

Pınar Dilşeker ve İsmail Recai Şanlı ardından suya girdi. Çiftin, denizde de birbirlerine sık sık sarılarak eğlenceli dakikalar geçirdiği gözlemlendi. Çiftin, yaz sonunda evlenecekleri öğrenildi.

 

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#Ezgi Mola#Burcu Özerk#Melisa Döngel

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