Olaylı bir şekilde boşanmışlardı... Eski eşler 14 yıl sonra bir arada

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İkili önceki gün 14 yıl sonra Bebek’te baş başa yemek yerken görüntülendi.

İkili, fotoğraflarını çeken gazetecilere aldırış etmeden sohbetlerine devam etti. Ahmet Bayer ile Sinem Yıldırım, daha sonra mekandan ayrılarak gözden kayboldu. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ

Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile çocuk düşünmediklerini söyledi ve ekledi: “Bir daha baba olma düşüncem yok. Bizim evde 2 erkek çocuk var. Köpeğimiz de erkek. Çok fazla testesteron var etrafımızda.”

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Mustafa Sandal önceki gece eşi Melis Sandal ile Arnavutköy’deydi. Sandal, “Yeni bir şarkım geliyor. Stüdyodaydım bugün” dedi. Sanatçı, “Keşke daha erken baba olsaydım” açıklaması hakkındaki soruları şöyle yanıtladı: “Yok tam zamanında olmuşum. Baba olmak için tecrübe gerekiyor. Bir daha baba olma düşüncem yok. Bizim evde 2 erkek çocuk var. Köpeğimiz de erkek. Çok fazla testesteron var etrafımızda. O yüzden risk almaya gerek yok.” Sandal, sahne ayakkabılarının konuşulması hakkında “Bir hareket yapasımız geliyor. Ben de gereken hareketi yapıyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

20 YIL ÖNCE YARIŞTIĞI KANALDA JÜRİ ÜYESİ

Hadise, 18 yaşındayken Belçika’da katıldığı “Idool 2003” programının yayınlandığı VTM kanalında yeni başlayacak müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturdu.

Pop Bizde’nin haberine göre; ünlü popçu, Belçika’ya giderek program çekimlerine katıldı.

KARNIMDAYKEN DE BURADA SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Mayıs ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Funda Eryiğit, ara verdiği “Timsah Ateşi” oyununa geri döndü.

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Funda Eryiğit’in Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’le birlikte rol aldığı oyun geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu. Ünlü oyuncu sahnedeyken, 5 aylık oğlu Civan kulisteydi.

Sanatçı, oğluyla fotoğraflarını sosyal medyada “Timsahımızın ateşini bir çiçekle yaktık. Karnımdayken de burada sahneye çıkmıştı. Dün her yeri gezdirdim ona” notuyla paylaştı.

TÜYSÜZ ŞAKRAK

Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan Bülent Şakrak imaj değiştirdi.

Yeni projesi için sakallarını kesen oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu. Şakrak’ın “Al sana tüysüz Şakrak” notuyla paylaştığı fotoğrafına yorum yağdı.

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30'LARIN KEYFİ ÇIKIYOR

Seda Bakan, 38’inci yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü oyuncu, doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan, eşi Ali Erel ve kızlarıyla objektiflere poz verdi. Oyuncuyu doğum gününde Hadise, Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Umut Kurt ve Serkan Altunorak yalnız bırakmadı. Seda Bakan, bu anları “40’a gelmeden 30’ların keyfi çıkıyordu” notuyla beğeniye sundu.

33 YAŞINA BASTI

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 33’üncü yaşını eşi Sara Arfaoui ve Kais ile evinde kutladı.

Barcelona’da forma giyen futbolcu, pastası ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Tüm doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bunun için gerçekten minnettarım.”